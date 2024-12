Rengeteg közúti baleset történik gyorshajtás miatt, a legtöbb ország küzd is a jelenség ellen. A sebességmérések nyomán pénzbeli bírsággal illetve súlyosabb esetben a vezetéstől való eltiltással kell számolniuk a gyorshajtóknak.

Hazánkban alapvetően kétfajta bírság létezik a szabálysértési (a kisebb fokú sebességátlépések esetére) és az objektív felelősségen alapuló bírságok (a durvább kihágásokért). Az augusztusban történt emelés nyomán utóbbi esetben a sebességtúllépés mértékét figyelembe véve 50.000- 468.000 forint közötti összeget szabnak ki. Ezekről a Vezess korábbi cikkében olvashatsz részletesebben.

De mire számíthat az, aki a környező országokban tapossa túl mélyre a gázpedált? A közlekedéstudományi intézet összegyűjtötte a bírságtételeket.

Ausztriában is vannak kisebb 20-502 eurós tételek, de 2021 óta 5000 euróig terjedő bírság is kiszabható gyorshajtásért, szemben a korábbi legfeljebb 2180 euróval. Ennél is súlyosabb, hogy még el is kobozhatják a járművet attól, aki lakott területen 60 km/órával, lakott területen kívül több mint 70 km/órával túllépte a megengedett sebességhatárt.

Olaszországban a 10 km/óránál kisebb sebesség-túllépést még meg lehet úszni 41-169 euró (17-69 ezer forint) közti bírsággal. Azonban a bírság 10-40 km/óránál már 169-679 euró (69 ezer-280 ezer forint) lesz.

A KTI rámutat, hogy Szlovákiában úgynevezett „blokkos eljárásban” bírságolnak. Annak, aki a településeken belül legfeljebb 21 km/órával, a településeken kívül pedig 31 km/órával hajt gyorsabban 130 eurót (közel 53 ezer forint) kell fizetnie. A helyszíni bírság 250-800 euró (102-329 ezer forint) között változhat a sebességtúllépés függvényében, míg a közigazgatósági bírság 500 eurónál kezdődik és akár 1000 euró is lehet (azaz 205-410 ezer forint).

Emellett azok, akik egy éven belül háromnál többször lépik túl jelentősen a megengedett sebességet a jogosítványukat is elveszíthetik.

Lengyelországban egy 10 km/órás sebességtúllépés még megúszható 50 zlotyiból (4800 forint.) és 40 km/órás plusz azonban még 800 (77 ezer forint), ám aki 70 km/óránál is nagyobb mértékben lépi túl a megengedett sebességet már 2500 zlotyi (240 ezer forint) bírságra számíthat. Ugyanakkor a visszaesők dupla bírságot kaphatnak Lengyelországban!

Romániában a maximális bírság magánszemélyek esetében 2900 (240 ezer forint), jogi személyeknek azonban (céges autóval közlekedőknek ezt jó tudni) 14500 lejt (1,2 millió forint) is kiszabhatnak.

Szlovéniában a sávos bírságolás jellemző, amely nyomán lakott területen kívül a 20 km/óránál kisebb sebességtúllépésért 50 euró (20,5 ezer forint) a bírság, majd e felett 10 km/óránként 100, 150, 200, 300 euró.

Horvátországban lakott területen 30 euró (12 ezer forint) a bírság amennyiben a gyorshajtó 10 km/óránál nagyobb mértékben lépi túl a megengedett sebességhatárt. Felette sávosan nő a büntetés: 10-20 km/h sebességtúllépésnél 60 (24 ezer forint), 20-30 között viszont már 130 eurót (53 ezer forint) a bírság.