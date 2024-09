Másfél millió diák kezdte meg a tanévet szeptember elején Magyarországon, ebben az időszakban különösen fontos, hogy a közlekedők fokozott óvatossággal és figyelemmel közelítsék meg az iskolák környékét. A tanévkezdés ugyanis közlekedési szempontból is kiemelt időszak, és a Chery Group felmérésre szerint egyelőre nagyon kevés helyen történtek érdemi lépések annak érdekében, hogy minél biztonságosabbá tegyék a gyermekek számára az iskolába való eljutást.

A kutatás során megkérdezett magyar szülők valamivel több mint fele jelezte, hogy semmilyen próbálkozás, vagy megoldás nincs arra, hogy biztonságosabbá tegyék az iskolába járást. Negyedük ugyanakkor úgy gondolja, hogy igenis szükség lenne ilyen intézkedésekre. A válaszadók 26 százaléka tapasztalta azt, hogy szabályozással igyekeznek biztonságosabbá tenni a bejárást. A megkérdezettek 11 százaléka számolt be arról, hogy a szülők közösen kerestek megoldást, és szintén ilyen arányban vannak azok, akik azt jelezték, hogy iskolabusznak, vagy egyéb szervezett szolgáltatásnak köszönhetően teljesen biztonságos a bejárás gyermekük számára.

A kutatás során megadott lehetőségek közül a megkérdezettek egyharmada a szigorúbb forgalmi korlátozásokat – sebességkorlátozás, várakozási tilalom – látja a legszükségesebbnek a közlekedésbiztonság növeléséhez az iskolák környékén. De viszonylag sokan látnának szívesen több kamerát, illetve hangsúlyosabb rendőri jelenlétet az iskolák környékén, ezeket az intézkedéseket a válaszadók 20-20 százaléka tartja a legfontosabbnak. A megkérdezettek ötöde szerint ugyanakkor nincs szükség semmilyen intézkedésre.

A felmérés keretében arról is megkérdezték a magyar szülőket, egyetértenek-e azzal, hogy időszakosan, vagy állandóan lezárják a forgalom elől az iskolák környékét. A válaszadók harmada egyik lehetőséget sem támogatja, ugyanakkor 48 százaléka az időszakos lezárást jó megoldásnak gondolja, feltéve, hogy azt jól megszervezik. A megkérdezettek ötöde pedig még ennél is tovább menne, és a teljes lezárást is támogatná abban az esetben, ha a környező utcákban jól megoldják a forgalomirányítást.

A Chery Group megbízásából készült kutatásból az is kiderült, hogy mennyit lennének hajlandóak sétálni a gyermeküket autóval iskolába szállító szülők, ha biztonságos és ingyenes parkolási lehetőség lenne a suli környékén. A megkérdezettek 14 százaléka egyáltalán nem gyalogolna, harmada pedig legfeljebb öt percet szánna erre az idejéből. A válaszadók 29 százaléka 5-10 percet, negyede pedig akár 10 percnél is többet lenne hajlandó gyalogolni az iskolához gyermekével, ha lenne jó parkolási lehetőség.