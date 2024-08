A restomod az új sláger, aminek egy újabb klasszikus modell rajongói örülhetnek. Megépül a Ford Sierra RS Cosworth modern változata – a kezdeményezés mögött egy parányi brit csapat, a Vision148 áll.

1982-ben, a Cortina és a Taurus utódjaként mutatkozott be a Sierra – annak ellenére, hogy vegyes fogadtatásban részesült, 1993-ig több mint 1,3 millió darab készült belőle. A típus a versenysportban is letette a névjegyét, ami nagyban köszönhető az RS Cosworth-kivitelnek. Bár a háromajtós, ferdehátú változat csak két évet élt meg, ez idő alatt több mint 5500 példányt gyártottak belőle – csakis azért, hogy megfeleljenek a homologizációs követelményeknek –, a 204 helyett 227 lóerős RS500 Cosworthból ennél is kevesebbet, mindössze 500 darabot.

A szigetországi piac számára készült flotta egyik, stílszerűen a 148-as alvázszámú darabját fogják modernizálni. A projekt közösségi finanszírozásból valósul meg, ennek megfelelően az egyedi Sierrát az Auto Vision Club tagjai között fogják kisorsolni.

Az épülő restomod a Carbon Piranha nevet viseli, amivel máris sok mindent elárultak arról, milyennek szánják a Sierrát – igaz, a várható végeredményt csak renderelt képeken mutatták meg, mivel a projekt még nyolc hónap elteltével is az elején tart. Ezeken jól látszik, hogy a szétszerelése után széles, 3D-nyomtatással készülő karbonelemekből fogják újjáépíteni a karosszériát, amivel 1 tonna alá szorítanák a Ford tömegét.

Nagyszabású tervek körvonalazódnak a motorral kapcsolatban is, aminek finomhangolásával a Cosworth csapatát bízták meg. A Carscoops szerint a 2,0 literes, benzines turbómotor teljesítménye ezzel jócskán meghaladhatja a 300 lóerőt.