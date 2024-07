Az elmúlt egy évben több mint 18 ezerrel nőtt az elektromos autók száma, közölte a Jövő Mobilitása Szövetség az MTI-vel: az adataik szerint június végére a tisztán elektromos autók száma elérte az 59 209-et, míg tavaly június végén 41 386 darab volt belőlük a hazai utakon.

Mindent egybevéve a valamilyen elektromos hajtással rendelkező járművek száma 74 089-ről 101 213-ra emelkedett. Mondhatnánk azt is, hogy a zöld rendszámos autóké, de egy kormányrendelet-módosítás értelmében a jövőben a zöld rendszámmal járó előnyök csak a tisztán elektromos hajtású autókat illetik meg, sőt, a korábban kiadott zöld rendszámtáblákat le kell szerelni a hibridmodellekről.

A Jövő Mobilitása Szövetség szerint ugyan a nyilvános töltőpontok száma már megközelíti a háromezret, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbben továbbra is otthon töltik az akkumulátorokat. Az elektromos autók térnyerésével párhuzamosan viszont arra lehet számítani, hogy még több nyilvános töltőpont lesz, de sokkal inkább az elérhető töltési sebességben várható javulás, köszönhetően az ultragyors, 100 kW feletti töltők telepítésének.

A közlemény arra is kitért, hogy a töltőhálózat bővülése és a hatótávolság növekedése révén elektromos autóval már a nyaralás is jól tervezhetővé vált. A jó tervezhetőséghez azonban nemcsak a töltőpontok elhelyezkedését kell ismerni, hanem azt is, mekkora az autó hatótávja autópálya-használat mellett – ilyenkor a nagy sebesség miatt a városi használathoz képest akár 30 százalékos különbségről is beszélhetünk.