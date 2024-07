Ötven különleges jármű, köztük tűzoltóautók, régi rendőr- és mentőautók, helikopterek érkeznek szombaton a ferihegyi repülőmúzeumba, a Kéklámpás találkozóra, amelyen számtalan eszközt kipróbálhatnak a látogatók, és testközelből kóstolhatnak bele a különféle szolgálatok munkájába – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A 2021-ben indított programmal a kéklámpás szolgálatok munkáját szeretné közelebb hozni mindenkihez az Aeropark, ezért a járműbemutatók mellett számos interaktív eseménnyel és toborzóponttal is készülnek a szervezők.

A Légirendészeti Szolgálat MD902-es helikoptere a tervek szerint 10 órakor landol a múzeum területén. Kora délutánig testközelből megtekinthető lesz a speciálisan felszert légijármű. A helyszínen pedig az is kiderül, hogyan dolgoznak, milyen feladatokat látnak el a légirendészet gépei.

Az ország számos részéről Ferihegyre látogató hivatásos és önkéntes tűzoltószervezetek a többi között Mercedes, Rosenbauer, Rába, Steyr, Iveco-Magrius típusokat vonultatnak fel, köztük hazánk egyik legmodernebb, speciálisan felszerelt műszakimentő-szerét is láthatja a közönség.

Emelőkosaras és kutató-mentő járművet, a BKK zavarelhárító autóját, a büntetés-végrehajtás „rabomobilját”, és még egy vízágyút is megtekinthetnek az érdeklődők.

Bemutatkozik az ország legkisebb rendőrautója és Magyarország első nyugati típusú rendőrgépjárműve, de az érdeklődők megnézhetik majd azt a páncélozott Opel Campot is, amely évtizedeken át szolgált lövészjárműként a Ferihegyi Repülőtéren.

A szakemberek műszaki mentési bemutatót is tartanak (11 és 14 órakor), amely során kiderül, mi történik egy baleset helyszínén. Emellett hamisított, csempészett tárgyakból is nyílik kiállítás, valamint keresőkutyás bemutatót is rendeznek. A látogatók a helikoptervezetést is kipróbálhatják az Aeropark szimulátoraiban.

Kíváncsi vagy a magyar rendőrség legmenőbb autóira? A Vezess korábban bemutatta őket. Kattint az alábbi cikkre!