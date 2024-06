Új európai és ázsiai piacokra, közöttük Magyarországra is megérkezhet 2025-ben a Geely csoportba tartozó Polestar, amely a Volvo Cars egykori motorsport-részlegéből nőtte ki magát önálló, tisztán elektromos modelleket forgalmazó márkává.

Új prémium márka jön Magyarországra 1 /18 Polestar 3 Polestar 3 Fotó megosztása: 2 /18 Polestar 2 Polestar 2 Fotó megosztása: 3 /18 Polestar 2 Polestar 2 Fotó megosztása: 5 /18 Polestar 3 Polestar 3 Fotó megosztása: 6 /18 Polestar 4 Polestar 4 Fotó megosztása: 7 /18 Polestar 4 Polestar 4 Fotó megosztása: 9 /18 Polestar 5 Polestar 5 Fotó megosztása: 10 /18 Polestar 5 Polestar 5 Fotó megosztása: 11 /18 Polestar 6 Polestar 6 Fotó megosztása: 13 /18 Polestar 6 Polestar 6 Fotó megosztása: 14 /18 Polestar 6 Polestar 6 Fotó megosztása: 15 /18 Fotó megosztása: 17 /18 Fotó megosztása: 18 /18 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Polestar egyik megkülönböztető jegye a hagyományos márkakereskedéseket mellőző, online értékesítési modell volt. Ezzel most készül szakítani a márka: a skandináv piacokon már megnyitották azokat a bemutatótermeket és szervizpontokat, amelyekkel a nem progresszív szemléletű ügyfeleket is meg tudják szólítani.

Vélhetően Magyarországon is hagyományos értékesítési sémát követ majd a Polestar, de erről egyelőre semmilyen hivatalos információ nem áll rendelkezésre. A magyar piac mellett Franciaország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Lengyelország is felkerül a Polestar térképére; ezen kívül Thaiföld és Brazília is becsatlakozik a hálózatba.

A márka jelenleg három típust kínál: a Polestar 2 szedán volt az első szériamodelljük; ez 2019-ben lépett piacra. A Polestar 3 szabadidőjármű 2022 vége óta kapható, a Polestar 4 terepkupé lépcsőzetes, globális bevezetése jelenleg is tart. A Polestar 5 négyajtós gran turismo és a Polestar 6 elektromos roadster az elkövetkező években fog piacra lépni.

2026-tól ötautós márkává válik a Polestar (ld. lent); addigra vélhetően megérkezik a Polestar 2 utódja, amelyet úgy tűnik, Polestar 7 néven fognak forgalmazni. A cég 2030-ra teljes működését szénsemlegessé kívánja tenni.