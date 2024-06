Aggasztó adatok és információk érkeznek a magyar autóipari cégektől: a gyárakból elküldik a bérelt munkaerő egy részét, létszámstopokat vezetnek be, és van, ahol apróságokért rúgnak ki dolgozókat. Iparági pletykák szerint több helyen felmerült, hogy a megrendelések hiánya miatt előrehozzák az általában augusztusban megtartott éves leállást, és arról is megy a susmorgás, hogy a BMW nem bánná, ha az eredetileg tervezettnél később indulna el a termelés a debreceni gyárában – írta a Telex.

A magyar autóipar válságát a számok is mutatják: a közúti gépjárműgyártás a KSH szerint januárban 12 százalékkal, márciusban pedig 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóan gyengén muzsikált az autóalkatrész-gyártás, és még ezeknél is sokkal rosszabbul a gépgyártás, ez utóbbi márciusban több mint 18 százalékos mínuszt hozott össze. Várhatóan nem lesz túl acélos a napokban érkező, áprilisra vonatkozó ipari statisztika sem.

Braun Erik, a Pécsi Tudományegyetem járműipari kutatásokkal foglalkozó adjunktusa szerint a járműipar mindig is ciklikus volt, egyes időszakokban hullámszerűen nő vagy csökken az autóvásárlások száma. Ez általánosságban a gazdaság növekedésétől és a reálbérektől függ. Az EU-ban tavaly év vége óta szokatlanul magas szinten, 4,5 százalékon tartják az irányadó kamatot. Ez az egész eurózóna hitelezésére, azon keresztül pedig a cégek és a családok autóvásárlásaira is hatással van.

A magyarországi autógyártást ráadásul két nem várt esemény is visszafogta az idei első negyedévben. Januárban a húszik vörös-tengeri támadásai miatt elkezdtek akadozni a Kelet-Ázsiából Európába érkező szállítmányok, ami más ágazatok mellett az autógyártást is érintette. Másrészt az első negyedév az Audinál különösen rosszul sikerült: a teljes Audi-csoport nyeresége 74 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A vállalat szerint ennek okai a „piaci kihívások” és egy mexikói sztrájk mellett elsősorban a hathengeres és a nyolchengeres motorok gyártásában tapasztalt ellátási korlátok voltak, ami miatt a pozsonyi és a neckarsulmi gyárukban is vissza kellett fogni a gyártást.

Braun szerint az újautó-piac helyzete akkor javulhat érdemben, ha az Európai Unióban a tartós gazdasági növekedés mellé visszatérnek az alacsony kamatok. Ha ez így lesz, a cégek és a háztartások várhatóan megint elkezdenek jóval több autót vásárolni. Ez azonban Braun szerint a legoptimistább forgatókönyv, a valóságban bármilyen, előre nem látható belső probléma vagy külső konfliktus negatívan befolyásolhatja a helyzetet, ami miatt késhet vagy elmaradhat a koronavírus-járvány óta várt új fellendülés. Vannak olyan jelek is, amelyek arra utalnak, hogy soha nem fog már visszatérni a járműgyártás 2020 előtti nagy aranykora.