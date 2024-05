Remekül szerepelt az elmúlt időszakban a magyar labdarúgó-válogatott, amely teljesítményének köszönhetően kijutott a 2024-es németországi Európa-bajnokságra. Jegyekből viszont közel sem volt annyi, mint amennyien szerettek volna ott lenni a hazai válogatott meccseire.

Ezért aztán nem meglepő, hogy óriási érdeklődés övezte a Vezess nyereményjátékát, amelyet a BYD, a foci-Eb egyik főszponzora támogatott. Több mint nyolcezren futottak neki a játéknak, amelyen ajándéktárgyak, az Európa-bajnokság hivatalos edzőlabdája és tesztvezetés mellett komplett élménycsomagot is kisorsoltunk.

A játék főnyereménye 2 darab páros belépő a magyar labdarúgó-válogatott meccseire a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságra. Egyik nyertesünk a Németország elleni, a másik a Skócia elleni meccsen lehet ott partnerével. A jegyek mellett az utazásukról és a szállásukról is gondoskodunk. Együtt fogunk elautózni a BYD legújabb modelljével, amely jelenleg még nem is kapható Európában. Az új plug-in hibrid képes Budapestről akár megállás nélkül eljutni Stuttgartig.

Megvannak a nyertesek, őket viszi a Vezess a foci-Eb-re. A Bíró házaspár a Németország–Magyarország-mérkőzésen lehet ott. Az egyik fődíjasunk, Bíró Ferencné és férje, és Horváth Zsolt, a Vezess főszerkesztője

Nyerteseinket e-mailben értesítettük. Egyikükkel pedig már személyesen is találkoztunk. Bíró Ferenc és felesége a Duna Auto BYD szalonjában vette át a fődíjat. A házaspár férfi tagja hűséges olvasónk, aki nemcsak cikkeinket, de a videóinkat is követi. A tanárként dolgozó Ferenc diákjaival is szívesen jár meccsre idehaza, egyszer pedig már a Bayern München meccsén is járt, még a régi olimpiai stadionban. Szabadidejében viszont pingpongozik.

A nyertesek nevét erre a linkre kattintva lehet megtalálni. Köszönjük mindenkinek, aki velünk játszott! Gratulálunk minden nyertesnek! Hajrá Magyarország!