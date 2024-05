Szombaton, a „Tour de Hongrie” budapesti befutóján, a Közlekedési Kultúra napján jelentette be a BKK, hogy folytatja a Sulizóna-programot, hogy az iskolák környékén is javuljon a már önállóan közlekedő gyermekek biztonsága és biztonságérzete. A program hosszútávú célja, hogy minél többen menjenek szívesen iskolába gyalog vagy kerékpárral, ezzel is csökkentve az autós forgalmat.

Jelenleg három fővárosi iskola vesz részt a programban, de a BKK további intézmények jelentkezését is várja. Az iskolák a kerületi önkormányzat felé jelezhetik a csatlakozási szándékukat, az önkormányzatok és a BKK pedig minden szakmai támogatást megad a sulizónává történő átalakításához.

Milyen problémákra kíván megoldást nyújtani a projekt?

Az iskola bejárata zsúfolt, megközelítése nem biztonságos.

A szabálytalanul parkoló autóvezetők járművei csökkentik a járdafelületet.

Gyakran túl nagy sebességgel haladnak itt a gépjárművezetők, ezzel veszélyeztetve az autókból kiszálló gyermekeket és szülőket is.

Az utca két oldala között áthaladni szándékozó gyermekek nem észlelhetők időben a szabálytalanul parkoló autók miatt.

A szabálytalan autóparkolás torlódást okoz, emiatt a szabad helyek sem megközelíthetők.

Az autók torlódása a közösségi közlekedést is akadályozza.

A szabálytalanul a zöldfelületre parkoló autók ártalmasak a környezetre.

Milyen hasznai vannak a projektnek?

Parkolás rendezése

A parkolás rendezésével és a „Puszi & Pá” pontok kialakításával megszüntethetők a szabálytalan és egymáshoz túl közel történő autóparkolások, valamint az ezekből adódó tolatási manőverek, szabálytalan előzések, kikerülések, amelyek a többi közlekedőt is további szabálytalanságra késztetik, ráadásul kiemelt kockázatot jelentenek a gyermekeknek. A projekt célja, hogy az átalakításnak köszönhetően az iskola környezetében található járdafelület mindig legyen gépjárművektől mentes, az úttesten pedig kiszámíthatóan, szabályosan parkoljanak és közlekedjenek a gépjárművek.

Láthatóság javítása

A járművezetők számára a gyermekek – alacsony testmagasságukból adódóan – nehezebben észlelhetők. A projekt során a gyalogátkelőhelyek közelében történő szabálytalan megállás megakadályozásával jelentősen javítható a gyalog közlekedők észlelhetősége.

Biztonságos zóna

A gyermekek figyelme elkalandozhat, fel kell készülni az esetenként hirtelen, kiszámíthatatlan mozgásukra. A zónatáblákkal és burkolatfestéssel történő kijelölésével fokozottan felhívjuk a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy ezen a területen – a KRESZ szerint is – különös figyelemmel és körültekintéssel kell közlekedniük!

Sebesség

A fizikai elemek – virágládák – kihelyezésével csökkenthető az iskolák előtti utcákban a gépjárművek sebessége. Így nemcsak a táblák, de a fizikai kialakítás is a sebességhatárok betartására ösztönzi a járművezetőket.