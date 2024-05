A május 11-i közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan elinduló intézkedés a tavaly elfogadott közlekedésbiztonsági stratégiával összhangban történik – olvasható a BKK közleményében.

A matricákon „Vigyázz, holttér!” felirat olvasható magyarul és angolul, illetve fekete ábra jelzi az autóbusz körüli holtteret. Ezeken túl mintegy 120 autóbusz hátulján is megjelennek holttérre figyelmeztető, nagyobb méretű plakátok.

A francia és brit jógyakorlatokat is követő kezdeményezés célja, hogy felhívja a járművezetők, a kerékpárral, rollerrel vagy gyalog közlekedők figyelmét a biztonságos közlekedésre.

A járművek hátulján elhelyezett matrica menetközben, míg az oldalmatrica a busz mellett piros lámpánál várakozók számára hasznos, hiszen utal arra, hogy a vezetőfülke mellett állva holttérben van a közlekedő, így a busz- vagy troli sofőrje nem láthatja.

A program részeként a BKK szemléletformáló oktatást biztosít a buszok és trolibuszok vezetőinek, továbbá egy edukációs videót is készítenek, amely a társaság honlapján és közösségi oldalain lesz elérhető. Idén is folytatódik a Sulizóna-program, hogy az iskolák környékén is javuljon a már önállóan közlekedő gyermekek biztonsága és biztonságérzete.

A program hosszútávú célja, hogy minél többen menjenek szívesen iskolába gyalog vagy kerékpárral, ezzel is csökkentve az autós forgalmat.

Jelenleg 3 fővárosi iskola bevonásával zajlik a program, azonban várják további intézmények jelentkezését. Az iskolák a kerületi önkormányzat felé jelezhetik csatlakozási szándékukat.