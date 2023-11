Nem egészen három hét múlva, november 24-én hullik le a lepel a Porsche Panamera következő generációjáról. Korábbi tájékoztatásból tudjuk, hogy erősebb villanymotorokkal és nagyobb akkumulátorokkal szerelt hibridek kerülnek az autóba – a belső égésű motorok kínálatáról egyelőre nincs információnk -, most pedig az utaskörnyezetről árultak el fontos részleteket.

A műszerezettség, illetve a kezelési koncepció alapvetően a Taycan fedélzetén bemutatkozott rendszert követi: a műszeregység digitális, a 12,6 colos, íves kijelzőt három megjelenítési területre osztották. A menüszerkezeten belül, illetve az üzemmódok között egyaránt a kormányról ugrálhatunk, a váltókar pedig közvetlenül a kormány mellé került. Az utas előtt is talál(hat)unk képernyőt, illetve head-up kijelző is kérhető. A hátsó ülések közötti kezelőpult is teljes egészében érintőképernyős felületet kapott.

A meredeken emelkedő középkonzolon érintésérzékeny és hagyományos kezelőszervekkel vezérelhető a klímaberendezés, a panel tövében fedeles tárolót alakítottak ki. A műszerfali szellőzőrostélyok kézzel nem állíthatók: a légáramlás iránya csak elektronikusan szabályozható, viszont rendelkezésre állnak előre beprogramozott klíma üzemmódok, illetve személyre szabott programokat is összeállíthatunk.

A középkonzoltól kiindulva egyetlen folytonos ívben fut ki a műszerfal egészen az ajtókra, újdonságként mindent háttérvilágítással toldotta meg a Porsche.

Az ülések elöl és hátul új párnázatot kaptak, hátul az ergonómia is javult, így itt kényelmesebben utazhatunk – sőt, akár a lelkiismeretünk is tisztább lehet, hiszen most először bőrmentes belsővel is rendelhető lesz a Panamera.