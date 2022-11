Mint arról a Vezess is beszámolt, január 1-jétől Debrecen is követheti több másik magyar város példáját, ahol elkaszálják a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolását, továbbá emelik a várakozási díjakat és bővítik a fizetős övezeteket, sőt, a töltőállomásokat is fizetőssé teszik.

A csütörtöki közgyűlésen elfogadták az erre vonatkozó előterjesztést, így jelen állás szerint a következő év elején életbe lép a változás – azonban még változhat a helyzet, derült ki a Haon.hu beszámolójából.

Az ellenzéki politikusok ugyanis sorra megkérdőjelezték a törekvést, megkérdőjelezve, az hogyan illeszkedik a városfejlesztési elképzelésekhez. A beharangozott, teljes megszüntetés helyett azt javasolják, hogy inkább csak alakítsák át a zöld rendszámosok támogatását, vagy tegyék fokozatossá a kivezetését. Mindemellett felvetették többek között a mozgássérült kártyával való visszaélések visszaszorítását, mivel az százalékos arányban nagyobb veszteséget okoz a település költségvetésének.

A DV Parking Kft. álláspontja szerint a korábban bejelentett változások a parkolási szokásokat nem változtatná meg jelentősen, azonban az áremeléstől 120 millió forintnyi extra bevételre számítanak. Az övezetek kiterjesztésével pedig további 180 parkolóhely válik fizetőssé, ami tízmillió forintos nagyságrendű pluszbevételt hozhat.

Nyikos István, a parkolási társaság ügyvezetője hozzátette: a zöld rendszámos járművekkel kapcsolatos szigorítást azért érezné indokoltnak, mert egy felmérés alapján azok átlagosan 179 parkolóhelyet foglalnak el, ráadásul reggeltől estig, ami 100 millió forintos kiesést jelent éves szinten.

Mindenesetre meggyőzőnek minősítették az ellenzéki javaslatokat, így a közgyűlés decemberi ülésén ismét terítékre kerül a kérdés – ezzel a feltétellel fogadták csak el az előterjesztést.