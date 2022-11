Már korábban is az elektromosjármű-tulajdonosok kedvébe járt a Google, amikor a navigációs alkalmazásában elérhetővé tette a valós idejű információkat biztosító töltőpont-keresőjét. Ezt azonban egyszerűsítette, sőt, további szűrőkkel tette még gyorsabbá és gördülékenyebbé a használatát – írja közleményében a Google.

A töltőállomások listázásához csak be kell gépelni a keresőbe az „EV töltőállomások” kifejezést, majd a szűrők segítségével lehet válogatni. Utóbbiak esetében újításnak számít a „Gyorstöltés” funkció, ami azokat a töltőpontokat gyűjti össze, amik 50 kW-os vagy annál nagyobb teljesítményű töltővel rendelkeznek. Mindemellett például csatlakozó alapján is lehet szűrni a találatokat, a funkció pedig minden – a villanyautózás szempontjából – érintett országban elérhető, Androidon és iOS-en is.

A másik, immár globálisan, azaz Magyarországon is használható újítás az akadálymentesített helyek jelölése, amit 2020-ban első körben Ausztráliában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, illetve Japánban vezettek be. Úgy lehet kideríteni, hogy az úti cél megközelíthető-e például kerekesszékkel, hogy a Google Térképben egy kerekesszék ikon jelenik meg az adott vállalkozás, hely leírásában – ha pedig nem rendelkezik akadálymentesített bejárattal, ugyanez az ikon át van húzva. Ugyanígy azt is meg lehet tudni, hogy rendelkezésre áll-e akadálymentesített ülőhely, mellékhelyiség vagy parkoló.

Ezt a funkciót közösségi hozzájárulásokból fejlesztették ki, és ráadásul nemcsak a mozgássérültek számára lehet hasznos információ, hogy az adott helyen csak lépcsőn lehet-e közlekedni, hanem azoknak is például, akik babakocsival vagy poggyásszal érkeznek. Aktiválni a Beállítások között lehet, azon belül is Kisegítőlehetőség-beállítások, majd a Kerekesszékkel megközelíthető helyek menüpontot kell bekapcsolni.

Jön még egy harmadik fejlesztés is, ez azonban egyelőre csak Londonban, Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, San Franciscóban és Tokióban érhető el. Ez az úgynevezett Live View – amit szeptemberben élesített a Google – mesterséges intelligencia és kiterjesztett valóság segítségével, a mobiltelefon kameráján képe nyomán bővíti ki az utcaképet, megmutatva, hol található legközelebb kávézó, bank vagy bankautomata. Ezzel együtt pillanatok alatt megjelennek a legfontosabb információk is, vagyis a nyitva tartás, a zsúfoltság, az árfekvés, illetve az értékelések.