Ilyen harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

250 önkéntes katonai szolgálatot vállaló eskütétele, valamint a Lynx KF41 harcjárművek átadása zajlott Petőfi Sándor Laktanyában 2022. október 15-én. Az eskütételen kiállított harcjárművek a Rheinmetall AG Zalaegerszegi üzemében készülnek.

Mint a Wikipédia bemutatja, a Lynx (Hiúz) a harcjárművek legújabb generációját képviseli: erős aktív és passzív védelemmel és fegyverzettel, valamint számos fejlett érzékelő és felderítő rendszerrel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors helyzetfelismerést a harcban. Sokoldalú, moduláris felépítésű harcjármű: könnyen átalakítható különféle feladatokra harctéri körülmények között is.

A közel 50 tonnás KF41-es többféle motorral szerelhetik. Az egyik 27000 köbcentis, 1470 LE teljesítménnyel, 6230 Nm nyomatékkal. A motor átállítható generátor üzemre is, amikor tartósan csak 25 kW (34 LE) teljesítményt biztosít, alacsony hőkibocsátás, zajszint, valamint 12 l/h üzemanyag-fogyasztás mellett.

Maximum 65 km/órás közúti sebességgel haladhat, a 950 literes üzemanyagkészletének köszönhetően 600 km-t tud megtenni. Képes 1,5 méter mély vízi akadályon átgázolni, 2,2 méter széles árkon áthajtani, de egy méter magas akadály (lépcső) vagy 60 fokos emelkedő sem gond, 30 fokosnál nem nagyobb dőlésszögű rézsűn nem borul fel vagy csúszik le.

Kategóriájának egyik legjobb páncélzatával szerelik, ellenáll a 30x165mm-es orosz szabvány szerinti gépágyúlövedékeknek. Oldalról a 14,5 mm-es páncéltörő lőszerek sem juthatnak át, illetve a hasa alatt felrobbantott 10 kg tömegű aknával is bír. A lőszert a személyzettől elkülönítve, a toronyban tárolják, így a lőszerkészlet robbanás esetén az emberek sértetlenek maradnak.

A Lynx KF41 harcjárművek fő fegyverzete a lövegtoronyba épített MK30-2/ABM 30 mm-es gépágyú, amely képes programozott, a járműtől meghatározott távolságára felrobbanó lövedékek kilövésére. Lőtávolság 3 kilométer, elméleti tűzsebessége pedig 200 lövés percenként. Másodlagos fegyverzete egy párhuzamosított 7,62mm-es géppuska.

A Lynx harcjármű legnagyobb pusztítóerejű és legnagyobb hatótávolságú fegyvere a Spike LR2 páncéltörő rakéta, amelyből alapesetben kettőt, de szükség esetén akár négyet is képes hordozni a torony oldalára szerelhető indítókból. A Spike LR2 hatótávolsága 5500 méter és 700 mm-nél is vastagabb páncélzat átütésére is képes.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Rheinmetall 2023-ig 46 Lynx KF41-et szállít a hazai hadseregnek, azután 2029-ig 172-t.