Franciscus van Meel, a BMW M GmbH vezérigazgatója személyes Instagram-fiókjában posztolt előzetes képeket arról a különleges kivitelű modellről, amely alighanem az idén 50 éves M-részleg ünnepségsorozatának csúcspontját jelenti majd.

A pontos részletek ma még nem ismertek, bár az autóról, amely minden bizonnyal BMW 3.0 CSL Hommage néven mutatkozik be hamarosan, közel egy éve szivárognak információk. A BMW egyelőre álcafóliába burkolva mutatta be ünnepi csúcsmodelljét, ám így is könnyen azonosíthatók rajta a módosítások.

Ezek közül a legfontosabb, hogy úgy tűnik, a tervezők csökkentették a modell alapját adó M4 hatalmas hűtőmaszkjának méretét. A kontúrokat is átrajzolták, és módosították a rácsozatot. A módosított lökhárítón, a ködlámpák helyén extra légbevezető nyílásokat alakítottak ki.

Extrém sportmodellel ünnepel a BMW Extrém sportmodellel ünnepel a BMW 1 /2 Fotó megosztása: 2 /2 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Hátulról a szélesebb kerékívek teremtenek izmosabb karaktert, a fart dupla légterelő díszíti – egy a tető peremén, egy pedig a kerékdobokra támaszkodva.

Bár az autót BMW 3.0 CSL Hommage néven emlegetjük, ez egyelőre csak találgatás, ahogyan az is, hogy a BMW M4 sztenderd háromliteres, soros hathengeres motorját kapja, 560 lóerő körüli teljesítményre hangolva – azaz az évfordulós modell még a közelmúltban bemutatott M4 CSL modellnél is extrémebb lesz.

A tervezett darabszámokról és árakról nincsenek információk, ám úgy tudni, a modell gyártása valamikor az év vége felé kezdődhet meg, és csak néhány hónapon át lesz elérhető.