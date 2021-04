A Budapesti Műszaki Egyetem több éve kutatja a járművek autonóm irányításának lehetséges módjait az ún. stabilitási határon túl, amikor a vezetőnek már nincs hatása a jármű irányítására. A most szabadalmaztatott berendezéssel együtt egy olyan algoritmust dolgoztak ki a szakemberek, amely a tapadási határon túl is kontrolláltan tudja irányítani a járművet, azaz még az ESP-vel vagy ABS-sel rendelkező járműveknél is nagyobb hatékonysággal irányítja vészhelyzetben a tapadási határt átlépő autót.

A BME kutatói tehát egy olyan autonóm járműirányításra épülő mozgásszabályozó rendszert szabadalmaztattak, amellyel baleseteket lehet elkerülni.

A szabadalmi eljárás során a Ford és Toyota legfrissebb fejlesztéseivel vetették össze a műegyetemi kutatók berendezését. A BME tudomása szerint a világon mindössze három egyetem alkotott meg vészhelyzetben vezető nélküli manőverezésre alkalmas járművet: a Standford University, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) és a BME.