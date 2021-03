Ahogy közvetlen elődje, az új HR-V is a Jazzre épül, felhasználva annak speciális, központi üzemanyag-tartályos padlólemezét és kompakt hibrid hajtásláncát. Ezt eddig is tudtuk már, de most új nézőpontokból is megmutatta új modelljét a Honda.

Így most már az is kiderült, hogy a hátsó lámpatestek a CR-V formavilágát követik: ugyan hiányzik a függőleges szegmens, a két zárófényt pedig krómsáv helyett piros fénycsík köti össze, a rokonság így is nyilvánvaló.

Egészen más ugyanakkor a profil. A hátsó szélvédő határozottan döntött kialakítást kapott, így a HR-V leginkább egy emelt futóművű, klasszikus ferdehátúra emlékeztet – a Honda terepkupénak nevezi. A csomagtér ajtaja mélyre nyúlik, így könnyebb a rakodás. A térfogatról még mindig nem beszél a gyártó.

Szemből továbbra sem mutatták meg az autót, de annyi kivehető, hogy eléggé zsúfolt az orr kialakítása: a hűtőmaszk fényezett kivitelű, fölötte a lámpatestek LED-betétjeit összekötő csíkot helyeztek el, még följebb pedig egy lemezszegély választja el a rácsot a motorházfedéltől. A lökhárító alsó felén hagyományos légbeömlőt találunk, amely azonban előreugró profiljával amolyan sisakrostély-szerű hangulatot áraszt.

Az oldalajtók kilincseit ügyesen oldották meg: az elsőt az első és hátsó lámpatesteket összekötő karaktervonal alatti homorításban helyezték el, a hátsót pedig, ahogy eddig is, az ablakháromszögben. Az ablakok meredeken állnak, gátolva a belső tér átmelegedését.

A speciális L alakú szélső légbemlőkről már korábban is áradozott a Honda, most azt is elmondták, miért jó: az ezekből kilépő levegő az ablakok mellett áramlik hátra, ami a szélvédő mentén a tető alatt futó légáramlattal együtt finom örvényeket hoz létre az utasok fölött és mellett, így anélkül frissíti a levegőt, hogy közvetlen huzatnak tenné ki az utasokat.

Az alábbi videókból egy csomó új részletre fény derül: kattintásra indulnak a Honda HR-V e:HEV filmek!

A CR-V nyomógombos sebességváltó kezelőfelülete helyett tradicionális váltókart találunk az autóban, a kezelőszerveket egy kupacban, a lehető legegyszerűbb kivitelben helyezték el.

A hátsó ülések támláját jobban megdöntötték, mint az előző generációban, így nagyobb kényelmet ígér. A külső méreteket hasonlónak mondják a mostani modelléhez (4294 x 1772 x 1605 mm), de a belső helykínálat javult, így minden bizonnyal nagyobb a tengelytáv, mint a jelenlegi 2610 mm.