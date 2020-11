Ha csak leírjuk, hogy Hadik András megszerezte idei első futamgyőzelmét és megnyerte a III. Nyíregyháza Rally-t, azon nem lepődik meg senki, aki követi a hazai rali küzdelmeit, hisz ez simán benne van a kalapban. Viszont, ha végig tekintünk az eredménylistán, akkor az is kiderül, hogy nem egy szokványos derbit teljesített a Rallye1 mezőnye. A futam hétvégén zajlott az Euróbajnoki sorozat betétfutamaként.

Kezdődött minden azzal, hogy Vincze Ferenc, az első szombati szakaszon, a rajt után 500 méterre, turbóhiba miatt kénytelen volt feladni a futamot. Már ez is hatalmas pech, de ha hozzátesszük, hogy a címvédő még pénteken, a Rabócsiringen megrendezett első gyorsról is késett, így eleve 40 másodperc hátrányba került, akkor kijelenthetjük, hogy ez bizony nem az ő hétvégéje volt. Turán Frigyes győzelmi reményei is Újhután váltak köddé, miután defektet kapott és bezsákolt jó 2 és fél perc hátrányt.

Hadik idei első futamgyőzelmének örülhetett

Az első kör végén Hadik vezetett, de a legkényelmesebb pozícióban a második, Velenczei Ádám várta a folytatást, mert így virtuálisan komoly előnyre tett szert a bajnokságban. Igen ám, de a hatodik gyorson, a bózsvai katlanban a skodás pilóta elrendezte a Fabia jobb hátsó felfüggesztését, így ahelyett, hogy a Mikulás Rally-ra úgy érkezne, hogy csak be kell osztania az előnyét, kénytelen lesz támadni. Méghozzá azért, mert Hadik András minden fakszni nélkül, rutinosan lehozta a versenyt, így 2018 után ismét győzött Nyíregyházán.