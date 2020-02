Az 1955-ben alapított japán Yamaha nem csak motorokat gyárt, de számos területen fejlesztenek és több ponton kapcsolódnak az autóiparhoz is. A jövőt ők is az elektromos mobilitásban látják, ezért kifejlesztettek egy olyan elektromotort, mely nem csak motorkerékpárokba, hanem autókba is beszerelhető.

A nagyteljesítményű egységet ennél fogva a lehető legkompaktabbra kellett tervezniük. Ezzel együtt az is céljuk volt, hogy széles közönség számára elérhető legyen. Így nyitnak azok felé a vásárlók vagy kisebb vállalkozások felé, akik belső égésű motorral szerelt járműveket alakítanak elektromossá.

Az állandó mágneses szinkronmotor maximális teljesítménye 200 kW, tehát 270 lóerő. Természetesen nem minden járműbe kerül ebben a formájában, mert motoroknál nincs szükség ekkora teljesítményre, a minimuma 47 lóerő.