A celebek rejtélyes haláleseteinek listáján előkelő helyen szerepel Tupac Shakur, a kilencvenes évek hip-hop legendája. Az előadó és kompániája 1996. szeptember 7-én összeverekedett egy bűnszervezet egyik tagjával, néhány órával később lövéseket adtak le a piros lámpánál várakozó autójukra. Tupac hat nappal később belehalt sérüléseibe, a nyomozás azonban hosszú évek alatt sem jutott egyértelmű következtetésekre a haláleset pontos körülményeivel kapcsolatban.

Korabeli rendőrségi felvételen a golyók lyuggatta BMW

Pontot ugyan nem rakhatsz az ügy végére, ám ha van felesleges 524 millió forintod (1,75 millió USD), most megveheted az autót, amiben Tupac a végzetes éjszakán utazott. Az egykor a lemezkiadó tulajdonában álló BMW 750iL azóta többször is gazdát cserélt, legutóbbi tulajdonosa helyreállíttatta az autót, amelyen egyetlen apró horpadás emlékeztet csupán a tragikus estére. (Az is lehet persze, hogy csak parkolásnál megnyomták az autót, a Celebrity Cars nevű autókereskedés mindenesetre nem igyekszik tisztázni a titokzatos sérülés forrását.)