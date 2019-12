Súlyos baleset történt a 25-ös úton, Eger térségében szombat délután. A balesetnél a tűzoltók kezdték meg a műszaki mentést, aminek idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az Index értesülései szerint árokba borult egy autó, ezért egy kocsi utasai megálltak segíteni nekik. Beléjük azonban egy harmadik autó csapódott. A balesetben öten sérültek meg és jelenleg is tart a helyszínelés.

A helyszínről az Agria Tv közölt több képet is, ahol látható, hogy a helyszínen három mentőhelikopter is leszállt, valamint több mentőautó is érkezett. A sérültek közül három személy állapota életveszélyes.