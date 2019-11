Mi is az autod.hu ?

Egy próbát biztosan megér a németországi autóbehozatal. Kérdés, hogy csináljuk magunk, vagy bízzuk tapasztalt autókereskedőkre? Milyen meglepetesék várják azokat, akik egyedül vágnak neki a nagy feladatnak? Erre volt kíváncsi az autod.hu is, akik elkísérték autóbeszerző útjára Zolit, akinek egy ismerőse már látott olyat, hogy valaki autót hozott be magának Németországból…

A cég a kiválasztott autókat, leinformálja, majd megrendelés esetén teljeskörű szolgáltatással be is hozza Magyarországra, átvállalva a németországi és magyarországi ügyintézést egyaránt. Az elmúlt években közel ezer autó talált gazdára a fiatalos, nemzetközi csapat segítségével. Visszatérő vásárlók és számtalan autóbehozatalos sztori bizonyítja, hogy érdemes autót behozni Németországból és akad olyan csapat is, akik ezt lelkiismeretesen, hivatásként csinálják.

Leteszteltük az oldal működését. Célirányosan egy Volkswagen Passat-ot kerestünk rajta. A letisztult felületű kereső egyszerűen működik, pár lépésben már ajánlatot is tudtunk kérni. Ami meglepetés volt, hogy szinte azonnal e-mail-ben érkezett a cég ajánlata, reggel pedig telefonon jelentkezett a munkatársuk, aki ismertette az autóbehozatal feltételeit és néhány kulisszák mögötti információt is.