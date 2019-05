Idén ötödször mérte fel a brit autótulajdonosok elégedettségét a J.D. Power autóipari piacelemző szervezet. Az ötven éves szakmai múlttal rendelkező, négy földrészen tevékenykedő ügynökség több mint 11 ezer autós véleményét kérdezte legalább egy, legfeljebb három éves autójukról. Nyolc kategóriában 177 hibajelenségről kellett nyilatkozniuk; minél kevesebb a pontszám, annál jobb az eredmény.

Az eredmények meglepőek: az élen a Peugeot végzett, méghozzá magabiztosan. A Škoda, amely eddig kétszer nyert (2015, 2016), most a második, a tavalyi első helyezett Hyundai most ezüstérmes. A Kiának is volt már aranyérme (2017), most a hatodik helyen zárt, még mindig bőven az iparági átlag fölött.

Prémium márkából mindössze kettő (Mini és Volvo) került be a Top 10-be. A BMW harmadik éve sereghajtó, illetve csak egyszer végzett feljebb az alsó háromnál; de a Toyota sem hozza a hírneve alapján tőle elvárható szintet.