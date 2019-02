Kívülről módosított fénygrafikájú lámpatesteiről ismerhető fel a 2020-as modellévi Jaguar XE. Könnyebb a dolog, ha beülhetünk a kocsiba: az I-Pace-ből ismert multifunkciós kormánykerék és kétszintes, dupla érintőképernyős központi kezelőfelület, valamint az F-TYPE-tól kölcsönzött váltókar és JaguarDrive kezelőszerv új, minőségibb vezetői környezetet teremt.

Szintén újdonság a tanulékony Smart Settings rendszer, amely megtanulja és automatikusan alkalmazza az egyes felhasználók preferenciáit. Ugyancsak most vezetik be azt a keret nélküli visszapillantó tükröt, amely egyben monitor is, és széles látószögű képen tudja megjeleníteni a mögöttes forgalom képét.