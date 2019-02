Legkésőbb március elsejéig kell rendeznie az esedékes díjrészletét annak az 1,3 millió járműtulajdonosnak, aki év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) rendelkezik – figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ). Az említettek között több mint 900 ezer személyautó-üzembentartó szerepel.

Jó tudni, hogy nincs rugalmasság a rendszerben, a határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik, ezért szerdától csekkel már nem, péntek délelőttig átutalással, utána készpénzben rendezhető időben a díj.

Fontos az is, hogy a késedelmes ügyfelek szerződéseit a biztosítóknak kötelező törölniük, viszont a szerződés újrakötésekor a fedezetlen időszakra utólag komoly fedezetlenségi díjat kell fizetni. Utóbbi mértéke – a személyautó teljesítményétől függően – naponta 430-1030 forint (teherautók esetében meghaladhatja a 3400 forint/nap mértéket is). Ráadásul választási lehetőség nélkül azonnal a teljes évre járó biztosítási díjösszeget is ki kell fizetnie. Így együtt ez már igen tetemes összeg lehet egy egyszerű személyautónál is.

A legsúlyosabb következmény ugyanakkor az lehet, ha az ügyfél a fedezetlenség időszakában kárt okoz: ilyenkor neki kell állnia a személyi sérülés esetén akár több tízmillió forintot is elérő kártérítést, ami könnyen életre szóló fizetési kötelezettséget jelenthet.

Rossz hír, hogy az nem mentség, ha nem kaptál csekket vagy számlát, ez nem mentesít a következményektől. A díjfizetés elmaradása a szabályozás szerint egyértelműen az ügyfél felelőssége.