A Vila Real-ban zajlik éppen a WTCR versenyhétvégéje, melynek futamát hatalmas balesettel kezdték. Mehdi Bennani és Rob Huff a rajtot követően csatáztak az élen, ennek következtében összeakadtak és az egész mezőny elé fordulva okoztak látványos karambolt. A balesetet egyedül Michelisz Norbert úszta meg, aki meg tudott lépni a Hyundai i30 N-nel, de a baleset az ő autóját sem kímélte. Elmondása szerint a kár jelentős. Norbi autóját azonban már szereli a BRC Racing, míg a többieket megpróbálják kiszabadítani a tömegből.

A baleset következtében Björk Hyundaija kigyulladt, ez a videón is látható. A svéd pilóta a lángokat látva rögtön aktiválta a tűzoltó berendezést és karcolás nélkül szállt ki az autóból, amiért nagyon hálás.

Michelisz a bokszban jegeli a kezét miután behozta szerelésre a mezőny egyetlen járóképes autóját, mely így néz ki:

The only one who has made his way back to the start grid so far 😭 All drivers are OK though #wtcr pic.twitter.com/tstV8gBnVu

— FIA WTCR / Oscaro (@FIA_WTCR) 2018. június 23.