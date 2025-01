A DiscoverEU-program legutóbbi pályázatának nyertesei 2025. március 1. és 2026. május 31. között egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak Európa-szerte. Ebben a fordulóban több mint 135 ezer jelentkezés érkezett, Magyarországról 2955-en pályáztak.

A kiválasztott fiatalok a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben repülőjegyre is felhasználható az igazolvány.

Az ingyenes utazási igazolvány mellett a résztvevők kedvezményes kártyát is kapnak, amely több mint 40 ezer tömegközlekedési, kulturális, szállás-, étkezési, sport- és egyéb szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tartalmaz.