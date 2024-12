Ahhoz, hogy a budapesti 2-es villamos vonalán 2026 második felében forgalomba álljanak az alacsony padlós, 34 méter hosszú CAF-villamosok, több beruházás szükséges. Ezek része a Pesti alsó rakpartnál lévő viadukt felújítása, a villamospálya átépítése, valamint az Eötvös téri peronok akadálymentesítése. A világörökség-védelmi helyszín miatt szigorúbb előírásoknak kell megfelelni, ezért a korlátok és kandeláberek felújítását, valamint a támfal hibáinak javítását restaurátori szakfelügyelet mellett végzik majd el.

A Budapesti Közlekedési Központ feltételes közbeszerzési eljárást indított a Vigadó tér alatti viadukt átépítésére, a villamospálya felújítási és peronépítési munkáinak kivitelezésére, az ajánlati felhívás 2024. december 23-án jelent meg. A beruházás kivitelezése az Európai Unió támogatásával valósulhat meg, a munkák az eljárás eredményes lefolytatása és a forrás rendelkezésre állása esetén tervezetten 2025 első felében kezdődhetnek.

A projekt során a BKK

részlegesen felújítja és átépíti a 2-es villamos vágányai alatt lévő viaduktot, és úgy helyezi el a vágányokat, hogy elférjenek majd az arra közlekedő CAF-villamosok;

akadálymentesíti a 2-es villamos Eötvös téri megállóhelyét. A járművekhez igazodó, emelt magasságú peronokat épít, hogy az alacsony padlós villamosokat a babakocsival, a nagyobb csomaggal közlekedők, valamint a mozgásukban korlátozottak is kényelmesen használhassák, továbbá a felújított peronok kialakításakor úgynevezett taktilis figyelmeztető és tájékoztató burkolati elemeket helyez el, amelyek a vakok és gyengénlátók közlekedését segítik;

felújít csaknem 900 méternyi villamosvágányt;

javítja a támfal hibáit és megtisztítja a Duna-korzó felőli, tömbkőből készült mellvédet;

kiszélesíti az alsó rakpartra vezető gyalogoslépcsőket, valamint

korszerűsíti a közvilágítást és a csatornahálózatot.

A beruházás előkészítése során a BKK megvizsgálta a Vigadó tér megállóhely akadálymentesítési lehetőségeit is. A vizsgálat megállapította, hogy a műszaki kötöttségek és világörökség-védelmi előírások miatt a megállóhely teljes körű akadálymentesítése nem valósítható meg, de lehetőség van a jelenleginél szélesebb felszállóhely kialakítására. A vizsgálat emellett azt is megállapította, hogy az alig 300 méterre lévő Eötvös tér megállóhely átalakításával a Vigadó tér akadálymentes elérése is javul a Duna-korzó folyamatos gyalogoszónáján keresztül.