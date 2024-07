A budapesti 2-es vonalon futó régi Ganz-villamosokat hamarosan lecserélik új CAF-szerelvényekre – írta a Népszava. Az alacsony padlós, légkondicionált járművek jóval komfortosabbak a hetvenes években gyártott „ICS” Ganzoknál, ugyanakkor a CAF-villamosok robusztusabbak, kissé szélesebbek, és a rövidebb változat is több méterrel hosszabb a vonalon most futó szerelvényeknél. A cserét az utaskényelem növelése és a zsúfoltság elkerülése is indokolja.

Az új, 34 méter hosszú CAF-villamosokat 2026 második felében állítanák forgalomba a vonalon, ehhez azonban még több infrastrukturális beruházás is szükséges, így például a Lánchíd pesti hídfőjénél lévő aluljáró kis mértékű átalakítása is.

Utóbbi szerepelt a Lánchíd eredeti felújítási terveiben, de pénzhiány miatt végül törölték a tender kiírásából.