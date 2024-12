Elöljáróban annyi elmondható, hogy a 3,5 tonnás áruszállítók tesztjei határozottan jobb képet festenek, mint a nagyhaszonjárműveké. Az Euro NCAP ezúttal a vezetésbiztonsági rendszerek teljesítményét vizsgálta kicsi, közepes és nagy méretű könnyű teherbírású haszonjárműveknél. Igazi meglepetés nem született, ha csaknem az, hogy meglepően jól szerepeltek a kínai furgonok a teszteken. A pálmát azonban mégsem ők, hanem azok a modellek viszik, amelyeket már évek, vagy évtizedek óta fejlesztgetnek az európai márkák.

Német márkák az élben

A kisméretű zárt haszonjárművek terén platina minősítést kapott Ford Transit Connect és a Ford Transit Courier. Ennek érdekessége, hogy a Transit Courier valójában a VW Caddy alapjaira épül, a Transit Connect viszont Ford fejlesztés. Előbbinek 83, utóbbinak pedig 93%-ot sikerült elérnie a vezetésbiztonsági rendszerek tesztjén. Ugyancsak platina minősítéssel jutalmazták a Mercedes-Benz Citant, amit 1.3 literes benzinmotorral szereltek.

Érdekesség, hogy VW Caddy Cargoból két tesztalany is volt: egy májusi, valamint egy 25. héttől gyártott változat. A németeknek érdemes volt fáradozni, hiszen előbbi 68, utóbbi pedig már 83%-ot teljesített a teszteken. Nem nehéz kitalálni így, hogy ez a modell arany és platina minősítést is kapott egyszerre. Sikeres volt tehát a szintlépés.

Arany minősítéssel jutalmazták még Citroën Berlingo/Opel Combo/Peugeot Partner/Fiat Dobló kvartettet. A Stellantis-csoport mellett a Nissan-Renault duó ért el sikert ebben a kategóriában a Townstarral, valamint a Kangooval.

Meglepő Transporter-Transit siker

Az idei IAA Haszonjármű-kiállításon mutatkozott be a Ford Transit Custom alapjaira épülő új VW Transporter. A modellnek tehát ez volt az első komoly megmérettetése. A viccesen „Fordswagenként” is jellemzett újdonság jól vette a kihívásokat, hiszen 96%(!) százalékot szerzett. Rajta kívül ennyit csak a Ford Transit Custom tudott még összegyűjteni. Vagyis a Ford-Volkswagen páros gyakorlatilag csúcsérték közeli eredményt ért el a közepes méretű furgonok szegmensében. Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy a VW egyedül is kiváló eredményt produkált, mert az ID.Buzz Cargo is platina minősítést kapott.

A kategóriában még a Mercedes-Benz Vito, a Nissan Primastar, valamint a kínai Maxus eDELIVER 5 érdemelt ki platina minősítést. Utóbbi 82%-ot szerzett, ráadásul első ízben, villanyhajtású járműként. Arany plakettet kapott az Opel Vivaro/Peugeot Expert/Citroën Jumpy/Fiat Scudo négyes, de ugyancsak ezzel tüntették ki a Renault Trafic és a kínai Maxus eDELIVER 7 modelleket is. Egyetlen ezüst született ebben a kategóriában, amit a LEVC VN5-ös brit-kínai furgon kapott meg.

Nagyfiúk csatája

A nagyméretű furgonok szegmensében a Renault-Nissan páros hozta idén a legtöbb újdonságot, hiszen a franciák a legújabb generációs Mastert, a japánok pedig a legújabb Interstart mutatták be. Mellettük még a Ford Transit és a Mercedes-Benz Sprinter is platina minősítést tudott szerezni. Az aranyat pedig a Citroën Jumper/Fiat Ducato/ Opel Movano/Peugeot Boxer szerezte meg, de az Iveco Daily és a kínai Maxus eDELIVER 9 is ilyen szépen ragyogó minősítésre tett szert.