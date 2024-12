Az elegáns megjelenésű, tágas belsővel rendelkező V-osztály tíz évvel ezelőtt jelent meg a kínálatban. Az idei, ünnepi évet a stuttgarti márka egy igazán különleges kiadással zárja. A Mercedes-Benz bejelentette, hogy új taggal bővül a rekreációs célokat szolgáló modelljeinek kínálata. Az újdonság nem más, mint a Horizon, ami végső soron visszatérőnek is tekinthető, hiszen korábban már szerepelt a kínálatban.

Az XXL-formátumú limuzin friss és újszerű megjelenéssel büszkélkedhet, köszönhetően a markáns és hangsúlyos hűtőmaszknak, valamint a sportos légbeömlőkkel szerelt lökhárítónak. Ehhez jönnek hozzá az olyan jellemzők, mint például az adaptív Multibeam LED-technológiájú fényszórók, valamint a hűtőmaszkot keresztező LED-csíkok. A hátsó részt pedig az újratervezett lámpák, a külön is nyitható hátsó ablak, valamint egy króm díszléc teszi szolidan elegánssá.

A belső térben az első ami szemet szúrhat, az a teljesen digitális műszerfal. A műszeregységet, illetve a multimédia rendszert is egy-egy 31,24 cm átmérőjű kijelző képviseli a vezető környezetében. A műszerfal nemcsak ezen a ponton változott, hiszen áttervezték a légbeömlőket, a kormánykereket és a középkonzolt is, ahová akár egy vezeték nélküli telefontöltő is elfér. A vezetést a kulcsmentes indítás, valamint a kormányfűtés teszi kényelmesebbé. A mintegy 64 féle színárnyalatban pompázó belső világítás pedig segít megteremteni a fedélzeten a megfelelő hangulatot.

A modellváltozat hétüléses kivitelben készül. Optimális esetben akár négy-öt fő is aludhat a fedélzetén. Alul 1,93 hosszú és 1,36 méter széles fekvőalkalmatosság, felül pedig a pop-up sátorban 2,05 méter hosszú és 1,13 méteres ágy alakítható ki. Az alsó ágy alatt pedig egy nagyobb tárolórekesz áll rendelkezésre, így bőségesen akad hely a fedélzeten utazók személyes holmijainak. Az alapfelszereltség részét képezik a hátrafordítható elülső ülések, így még kényelmesebb közösségi teret lehet létrehozni a belsejében.

Annak érdekében, hogy a tulajdonosok minél inkább az igényeikre szabhassák a modellt, összesen hat felszereltségi csomag áll rendelkezésre. Az AMG Line-tól a Night csomagon keresztül egészen a Premium Plus csomagig, ami olyan extrákat tartalmaz, mint például a fekete bőr üléshuzatok, a négyzónás Thermotronic automata klímaberendezés, valamint a 360 fokos kameranézetet nyújtó parkolás csomag.

A V-osztály Marco Polo Horizon hamarosan Németországban már rendelhető. Várható ára 59 ezer euró, vagyis átszámítva körülbelül 24,4 millió forintot kérnek el érte.

A megújult V-osztály hazai menetpróbáján mi is ott voltunk. Ha kíváncsi vagy az ezzel kapcsolatos cikkünkre, akkor kattints ide.