Röviden – Renault Master -2024 Mi ez? A Renault legnagyobb furgonja, a több mint 44 éve készülő Master legújabb, negyedik generációs változata. Mit tud? Öt raklapnyi árut lehet benne elszállítani, hagyományos módon, dízel hajtással. Mibe kerül? Az általunk tesztelt változat listaáron nettó 13 200 000 Forintért vihető haza. Kinek jó? Kiválóan alkalmas futároknak, egyéni vállalkozóknak, kertészeteknek, vagy élelmiszer szállítással foglalkozóknak.

A negyedik generációs Renault Master tavaly mutatkozott be a nagyközönségnek, de csak egy évvel később, idén szeptemberben kerül a kereskedésekbe. Az előző generáció haszonjárműveknél szokásosan, sokáig, 14 évig volt gyártásban. Bár 2019-ben alapos és minden részletre kiterjedő külső-belső faceliftet kapott, a technika és a gépjárművezetői igények változásával elkerülhetetlen lett az újabb generációs változat kifejlesztése. Az új Master már egy olyan multienergia furgon, amelyet tudatosan úgy terveztek meg, hogy elektromos, hidrogén-üzemanyagcellás és dízel hajtás fogadására is alkalmas legyen. Szerkesztőségünkhöz dízelmotoros L3H2-es verzió érkezett, hogy a magyar utakon tegyük próbára.

Külső

Az új Renault Master megjelenése egyáltalán nem emlékeztet az előző generációs változatra. Feltűnő ismertetőjegye, hogy magasan fut motorházteteje, de ezt az optikai jellemzőt jól csillapítja a fordított C-alakot idéző nappali LED-világítás. A robusztus elülső részhez hozzátesz, hogy a Master nagy hűtőmaszkot kapott és a lökhárító alsó és felső részén is megtalálhatók légterelő lamellák.

A karosszériavédelem megfelelő, hiszen a fényezetlen lökhárítók mellett mindkét oldalon megtalálható egy-egy műanyag védőlemez a karosszéria teljes hosszában. Érdekesség viszont, hogy a a nemzetközi bemutató példányaihoz képest a hátsó lökhárító kivitelezése egyszerűbb, nincsenek benne megerősített fellépők.

Na, erre vajon mit lépnek a németek? 1 /12 Oldalról is befér egy raklap Oldalról is befér egy raklap Fotó megosztása: 2 /12 Oldalról látszik igazán, milyen magas a fényszóró Oldalról látszik igazán, milyen magas a fényszóró Fotó megosztása: 3 /12 Hátulró-oldalról talán nem annyira karakteres, de hosszú oldalvédő léc mindenképpen hasznos Hátulró-oldalról talán nem annyira karakteres, de hosszú oldalvédő léc mindenképpen hasznos Fotó megosztása: 5 /12 Az ajtók fölött lévő kamera képe látszik folyamatosan, a közéső visszapillantó tükör helyén Az ajtók fölött lévő kamera képe látszik folyamatosan, a közéső visszapillantó tükör helyén Fotó megosztása: 6 /12 A rendszám felett van a hátsó tolatókamera A rendszám felett van a hátsó tolatókamera Fotó megosztása: 7 /12 Sík padló és akár 180 fokban nyitható ajtók Sík padló és akár 180 fokban nyitható ajtók Fotó megosztása: 9 /12 A műszerfala a kategória egyik legjobban sikerült példánya lett A műszerfala a kategória egyik legjobban sikerült példánya lett Fotó megosztása: 10 /12 Elegáns megoldás a kihúzható kesztyűtartó Elegáns megoldás a kihúzható kesztyűtartó Fotó megosztása: 11 /12 Az oldalsó üléspadba is lehet pakolni Az oldalsó üléspadba is lehet pakolni Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az általunk kipróbált változat 6311 mm hosszú (L3) és 2500 mm (H3) magas. Tengelytávja 4215 mm-t tesz ki, vagyis a kerekek az ebben a szegmensben megszokott módon eléggé közel vannak a karosszéria végpontjaihoz. A Master alapvetően 20280 mm széles, de tükrökkel együtt 2466 mm-re ugrik a szélessége. Tény, hogy az utóbbi időben kifejezetten elterjedt a széles külső visszapillantó tükrök használata ebben a kategóriában, de a Masteré szerintem kategória első ezen a téren. Ehhez hasonlót eddig a Ford Transit nyújtott.

A Master itthon a zár áruszállító változat mellett még Kombi, szimpla kabinos billencs, szimpla vagy duplakabinos billencs, dobozos, vagy alvázas kivitelben is elérhető. Egyszóval olyan „svájci bicska”, ami számos fuvarozási feladatot képes lefedni, legyen szó csomagfutárkodásról, kommunális feladatokról, vagy disztribúciós áruszállításról. Ha valaki nem szereti szokványos színben, akkor „tűzoltó piros”, „fekete gyémánt”, „Agavee zöld” árnyalatban is kérheti. De a konvencionális színeket kedvelők számára ott van a viharszürke, csillagszürke, éjféli szürke.

Belső

Sokat javult elődjéhez képest a vezetői környezet az új Renault Masterben. Az új műszerfal olyan, mintha körbe ölelné a sofőrt. A műszeregység analóg, középen a fedélzeti komputeren jeleníthetők meg a legfontosabb, például a fogyasztási adatok. A műszerfal közepén található kijelzőn pedig hátramenetbe kapcsolva automatikusan megelevenedik a tolatókamera képe. Szintén ez a képernyő szolgál a multimédia rendszer kezelésére is.

A kormány fogása kellemes, alulról hajlított kialakítása és szolid átmérője miatt enyhén személyautós érzetet nyújt. Egy mozdulattal könnyedén állítható. A váltókar közel került a kormányhoz, pozíciója ideális, mert a vezetőülésről úgy is el lehet kényelmesen érni, ha a karfa le van hajtva.

A Master fülkéje tárolórekeszből sem szenved hiányt. Paradoxon viszont, hogy az ember elsőre ezeket nem veszi észre, mert ügyesen el vannak rejtve. Nyilván az ajtózsebeket, vagy a szélvédő feletti polcot gyorsan kiszúrja a sofőr, de a műszerfal tetején lévőket már például nem. Ezek -nagyon pratikus- módon felnyitható fedéllel látták el. Rögtön kettőt is találni az utasoldal részen. Aztán érdemes még említést tenni a polcszerűen kihúzható kesztyűtartóról is, amit a Kangoo-nál már láthattunk.

Ha nagyobb csomagokat, például táskákat szeretnék elhelyezni hosszabb távra, akkor az utasülések alatt található rekeszt érdemes használni. Ezekhez úgy férhetünk hozzá, ha felhajtjuk valamelyik (vagy akár mindkettő) utasülés ülőlapját. A teljes kapacitás így 135 liter a Master fedélzetén, ami 25 százalékkal több az elődhöz képest. Rendelhető hozzá olyan „munkaállomás” is, amelynél a középső ülés háttámláját le lehet hajtani. Így egy kis, két darab pohártartóval ellátott asztalkát kapunk. Jól jöhet a napi munka során.

Kiváló az anyaghasználat a Masterben, bár elsőre furcsa lehet, hogy szénfekete szövetburkolat van a rakteret elválasztó falon és szélvédő felett, valamint az ajtók felső részén. Mindazonáltal mindez egységbe foglalja az egyébként modern vezetőteret. Az üléseken alkalmazott kárpitok kellemes tapintásúak és strapabírónak tűnnek. A választható kárpitkínálat kissé szűkös, a szürke vagy sötétszürke ülések kék vagy szürke varrással kérhetők.Az ülőlapok combtámasza nem kellően nagy, ugyanakkor a deréktámaszuk megfelelő. Az utasüléseket széles és integrált fejtámlákkal látták el.

Egy EUR-raklap oldalról, vagy hátulról is könnyedén beemelhető a Master rakterébe köszönhetően annak, hogy alacsonyan fut a padlója. A karosszériát belül farostlemezekkel borították, viszont a kerékdobokatt nem védi semmi, ami ostanában már általános az új furgonoknál. Mivel a tesztünkben szereplő jármű 3857 mm hosszú és 1789 mm széles (kerékjárati ívek között 1380 mm) raktérrel büszkélkedhet. Öt raklap és maximum 1386 kilogrammnyi áru fér el benne. A szállítmány menet közbeni elmozdulását nagyban megkönnyítik a padlóba integrált rakományrögzítő acél szemek.

Technika

A jármű hajtásáról 150 lóerős, 360 Nm nyomatékú Blue dCi dízelmotor gondoskodik, ami a második legerősebb az elérhető négy változat közül. Az erőforráshoz manuális váltó csatlakozik, de automata váltóval is rendelhető. Létezik belőle elektromos változat is, már azt is forgalmazzák idehaza.

Az elsőkerék-hajtású Master akár 170 km/órás sebességgel is képes lenne közlekedni. Álló helyzetből pedig 14,4 másodpercre van szüksége, hogy elérje a száz km/órás sebességet. Karakterisztikájáról sokat elmond, hogy 90 km/órás tempónál 1900-at fordul a motor főttengelye percenként, a maximum pedig 3500 ford/perc. Fogyasztása vegyesen 7,5 – 9,1 l között alakul, amiben nagy szerepet játszik a közös nyomócsöves befecskendezés is, mivel precízebb üzemanyag-adagolást tesz lehetővé. Az említett fogyasztási érték hitelesnek tekinthető, hiszen az egyhetes próbaút alatt 7,6 l/100 km adódott átlagfogyasztás gyanánt.

Alapvetően húszféle vezetéstámogató rendszerrel készül az új Renault Master. Ezek közül az egyik legfontosabb a gyalogosfigyelő funkcióval kiegészített aktív vészfékező rendszer. A tolatókamerát és külső szenzorokat is magában foglaló Park Assist csomag nem kevésbé fontos. Sőt, egy ekkora furgonnál mindenképpen indokolt, hiszen enélkül jelentős holttere lenne a sofőrnek. Az oldalirányú stabilizáló asszisztens segít a sávtartásban 70 km/óra felett, amely leginkább előzéseknél, vagy oldalsó széllökéseknél bizonyulhat igazán hasznosnak. Ez viszont már nem az alapfelszereltség része, de a korábban említettek mellett az éberségfigyelő és az eső- és fényérzékelő fényszóró is széria.

Vezetés

Magasabban találjuk az új Renault Masterben magasabban a vezetési pozíciót, ennek köszönhetően a gépkocsivezető jobban rálát a jármű elejére. Városban nagyon könnyen forgatható a kormánya, kifejezetten személyautós vezetési élményt kínál.

Kellően nyomatékos a dízelmotor, segítségével könnyedén kapaszkodik fel az emelkedőkre a Master, ugyanakkor az autópályákon is dinamikusan lehet vele repeszteni. Hosszabb pályázásnál érdemes a tempomatot használni, mert azzal a gázpedál taposása nélkül megoldható a sebesség tartása. Amennyiben a sofőr szeretne minél takarékosabban vezetni, a Renault saját értékelő rendszere lehet ebben segítésére.A multimédia rendszer kijelzőjén elérhető funkció pontozza a vezetést. A 100 maximálisból megadható pontból a tesztidőszak alatt 74-78 pont jött ki.

A vezető munkáját nagyban segíti az adaptív tempomat, valamint a digitális visszapillantó, ami a hagyományos helyén, a szélvédő közepén kapott helyet. Ennek képe egyébként valamivel jobb, mint a tolatókameráé, de ennél is fontosabb, hogy szélesebb látószöget ad. Csak elsőre tűnik feleslegesnek valójában nagyon sokat hozzátesz a biztonságos vezetéshez, pláne városi környezetben, ahol sokszor nagyon váratlanul tűnhetnek fel különféle objektumok.

Az aktív sávelhagyásra figyelmeztető rendszer ugyancsak jó szolgálatot tesz a folyamatos pályázás során. Időnként finoman belenyúl a kormányzásba, de egyáltalán nem zavaró módon teszi azt.

Negatívumok közé sorolható ugyanakkor, hogyha valaki betesz egy dobozos üdítőt a jobb oldali pohártartóba, akkor eltakarja a külső visszapillantó tükröt, de nyilvánvalóan, a középső ülés lehajtásával máris meg van oldva ez a kérdés, mert abban, ahogy említettük két pohártartó is van.

Költségek

Az általunk tesztelt változat listaáron nettó 13 200 000 Forintért vihető haza. Bár alapvetően gazdag alapfelszereltséggel bír a Master, tetszés szerint még extrázható. Az extrák listáján találjuk a pneumatikus felfüggesztést ( 55 mm emelés, vagy 60 mm süllyesztés), a légrugós vezetőülést, vonóhorgot, vagy éppen a LED-raktérvilágítást. Sőt, akár üvegezett raktérválaszfallal, vagy hátsó ajtókkal is készülhet. A Master tehát teljes egészében személyre szabható, az elképzeléseket csak a pénztárca szoríthatja keretek közé.

A Renault Master és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Citroën Jumper L3H2 (140 LE) 11 710 000 Nissan Interstar L2H2 (130 LE) 12 390 000 Ford Transit 2.0 EcoBlue L3H2 (165 LE) 14 125 000 Mercedes-Benz Sprinter L2 BASE (114 LE) 13 284 294

Értékelés

Mindent összevetve az új Renault Master nagyot lépett előre az ergonómia és a gazdaságosság terén. A modell nem érdemtelenül nyerte el a 2025-ös Év Furgonja címet, nem lenne meglepő, ha rövid távon ez a furgon válna a magyar piac egyik slágertermékévé. Ha az előző generációs Mastert és a jelenlegit egymásmellé tesszük, akkor egyértelműen látszik, hogy a francia márka hatalmas lépést tett előre. Figyelmét jól fókuszálta a legszükségesebb fejlesztésekre és megoldásokra, viszont a belső megjelenést kissé minimálra szabták a választható kárpitok és árnyalatok terén. Ennek ellenére nem lóg ki a német prémium márkák által dominált szegmensből és szinte biztosra vehető, hogy új lendületet ad majd a Renault haszonjárművek elismertségének és presztízsének.

Most már csak az a kérdés, hogy két német konkurens miként reagálja le a Mastert, ha egyáltalán lereagálja. Annyi bizonyos, hogy a furgonok terén egyre erősebb lesz a verseny idehaza.

Mellette – Ellene Erős, nyomatékos motor

Gazdag felszereltség

Sok tárolórekesz

Digitális belső visszapillantó

Kiváló összeszerelési minőség Szerencsétlenül elhelyezett jobboldali pohártartó

Kissé szorulósan járó váltókar

Szűk belső kárpit kínálat

Szavazás