A Volvo Trucks két új vezetésbiztonsági rendszerét is tovább fejlesztette – olvasható a cég legfrissebb sajtóközleményében. Mindkét szóban forgó megoldás a veszélyeztetett úthasználókra, azaz a gyalogosokra és a kerékpárosokra fókuszál.

Az aktív oldalirányú ütközést elkerülő asszisztens esetében a mérnökök az aktív fékezés funkcióval frissítették ezt a vezetéstámogató rendszert. Ez azt jelenti, hogy a radarok használatával a teherautó felismeri a közeledő kerékpárosokat, figyelmeztetni tudja a járművezetőt a lehetséges veszélyre és ha szükséges, most már aktívan fékezheti is a gépjárművet, hogy az utasoldal irányába történő kanyarodás során elkerülje az ütközést.

“A halálos közúti balesetek 15 százalékában részt vesznek teherautók, a városi környezet pedig még a legtapasztaltabb járművezető számára is kihívást jelenthet” – jegyezte meg Anna Wrige Berling, a Volvo Trucks közlekedés- és termékbiztonsági igazgatója. Hozzátette: az aktív oldalirányú ütközést elkerülő asszisztens legfőbb célja a városi környezetben megóvni a kerékpárosokat. A felfrissített vezetéstámogató rendszer 2024 novemberétől minden FM, FMX és FH modellbe rendelhető.

A másik fejlesztés az újgenerációs vészfékasszisztens, amely már most túltejesíti a jogszabályi előírásokat. Ezt a biztonsági rendszert először 2012-ben mutatták be, azóta pedig folyamatosan fejlesztik. A teherautó kamerák és radarok együttes használatával figyeli a forgalmi helyzeteket, és amennyiben fennáll az ütközés veszélye, a rendszer képes figyelmeztetni a sofőrt, és szükség esetén fékezni is annak érdekében, hogy az ütközést elkerülje.

A legújabb fejlesztésnek köszönhetően a rendszer felismer, figyelmeztet és fékez már nem csak egyéb járművek esetében, hanem gyalogosok és kerékpárosok észlelésekor is. A vészfékasszisztens már megfelel a fejlett vészfékrendszerekre vonatkozó új, szigorúbb európai jogszabályoknak*, amelyek csak 2028-ban lépnek hatályba.

Ez az automatikus fékrendszer Európában 2025-től az összes Volvo FH sorozatú, FM és FMX tehergépkocsiban alapfelszereltség, világszerte pedig opcióként rendelhető.