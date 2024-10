A francia Théault neve talán csak azok számára cseng ismerősen idehaza, akik valaha böngésztek már olyan luxus lakóteherautók között, amelyek akár lovak szállítására is alkalmasak.

A cég nemrég bemutatta a „Élégance Lounge” elnevezésű modellt, amelyet egy Mercedes-Benz Actros alapjaira épített meg. Az újdonság, ahogy a legtöbb hasonszőrű változat, közvetlen összeköttetést biztosít a jármű fülkéje és a lakótér között. Utóbbi egy luxus jacht stílusát idézi számos, természetesnek ható fafelülettel és világos színekkel. A berendezés magában foglal egy teljesen berendezett konyhát sütővel, főzőlappal és mosogatóval, de rendelkezésre áll zuhanyzóval ellátott fürdőszoba is. A jármű érdekessége, hogy négy főre van regisztrálva, így a vezetőülés, valamint az anyósülés mögött van egy második üléssor is.

A fedélzeten utazók időtöltését hatszemélyes étkezőasztal, házimozi rendszer, síkképcsöves televízió, valamint borhűtő teszi élvezetesebbé. Mivel a járművet 400 literes víztartállyal is felszerelték, így akár 4-5 napig is el lehet lenni a fedélzetén.

De nem csak emiatt, hanem azért is, mert legalább hat darab hálóhely áll rendelkezésre az utasterében. Az egyik a fülke fölött található és egy gombbal elektronikusan leengedhető. Ezen, a vastag matraccal ellátott ágyon akár két fő is pihenhet egyszerre. Ettől nem messze, a nappaliban is kialakítható egy hálóágy, közvetlenül az étkezőasztal mellett található kanapéból. A harmadik és egyben utolsó ágy pedig a vizes blokk, vagyis a fürdőszoba felett kapott helyet. Ez egyébként az egyik, ha nem a leghangulatosabb hely. Oda ugyanis a tévé mellett elhelyezett létrán keresztül lehet feljutni. Saját tetőablakba van, így az ágyon fekve akár az éjszakai égboltot is lehet csodálni.

A hátsó traktusban a lovak szállítására kialakított rész található. Ez nagyjából a hasznos terület fele. De nem kell „nyomorogni”, mert a nappali mindkét oldalon kitolható, így legalább 50 m²-re növelhető meg az alapterület akkor, amikor a jármű nincs mozgásban. A lakóteherautóban négy, maximum pedig nyolc patás szállítható egyszerre. A lovak számára kialakított helyeket oldalfalak választják el egymástól.

A négylábúak beszállítása pedig a hátfalon lévő rámpák segítségével történik. Természetesen a mobil istálló kialakításánál különös hangsúlyt fektettek a hő- és hangszigetelésre, hogy megvédjék az állatokat a stressztől. Alumínium padlóját három réteggel erősítették meg: 15 mm vastagságú finn faburkolattal, 10 mm-es komfort habbal, és 10 mm-es gumiszőnyeggel. Az állatok felszereléseinek tárolására a felépítmény túlnyúlásában lévő ládatérben jut hely. Szükség esetén azonban kiegészítő csomagtartó is rendelhető a járműhöz.

Az Élégance Lounge luxus lószállító lakóteherautóval bármelyik illusztris futamon meg lehet jelenni. Az impozáns modellnek a lóerőkben sincs szégyenkeznivalója: hajtásáról 12.8 literes OM 471 típusú, 510 lóerős dízelmotor gondoskodik. Ez az erős motor lehetővé teszi, hogy minden versenyre időben odaérjenek.