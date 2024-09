A héten zajló hannoveri IAA-haszonjármű kiállításon jelentették be, hogy a tavaly bemutatott és általunk is tesztelt Renault Mastert választották a 2025-ös Év Furgonjává. A megtisztelő díjat a hidrogéncellás változat nyerte el, amely H2-Tech elnevezést viseli amolyan megkülönböztetés gyanánt.

A győztes modellváltozat prototípusa a Renault standján megtekinthető. Hajtásláncát a Renault és a Plug közös leányvállalata, a Hyvia fejlesztette ki. A fejlesztési munkálatok legalább 3 évet öltek fel és a mérnökök a felhasználók visszajelzései alapján tovább tökéletesítették a korábbi prototípusokat. Végeredményben egy olyan zéróemissziós furgon született meg, amely egy feltöltéssel 700 kilométert tud megtenni, WLTP-ciklus szerint. Persze ez csak akkor érvényes, ha legnagyobb, vagyis a 9 kg hidrogén tartály kapacitással választják, mert létezik még a kínálatban egy 7,5 kg-os variáns is.

A jármű hajtásához szükséges villamos energiát két, összesen 47 kW teljesítményű üzemanyagcella álltja elő. Ezt a Renault úgynevezett „Dual Power Architektúrának” nevezi. A fel nem használt áramot pedig a rendszer a 20 kWh kapacitású akkumulátorban tárolja el. A hidrogéntartályok megtankolásához mindössze 5 percre van szükség, vagyis körülbelül annyi időt vesz igénybe a töltése, mint mondjuk egy gázolajjal hajtott változaté. A hidrogéncellás Renault Master forgalmazása várhatóan 2025 végén indul Európában. Várhatóan nemcsak zárt áruszállítós, hanem fülke-alvázas kivitelben és legénységi fülkével is elérhető lesz.

A Renault és a Van of the Year

A negyedik generációs Renault Master tavaly mutatkozott be, de a hivatalos nemzetközi sajtótesztre csak tavasszal kerülhetett sor. A modell forgalmazása már elindult idehaza és nemcsak dízel, hanem elektromos változatokban is elérhető. A Renault Master a „Van of the Year” történetében eddig egyetlenegyszer, 26 évvel ezelőtt, 1998-ban viselhette a megtisztelő címet. Akkor a lenti, képen látható változat nyert. Ő még „csak” a második generációt képviselte.