A hosszú hőhullámok gyakran meglepő dolgokra sarkallják az embereket. A Daimler mannheimi üzemében vendégeskedő gyakornokokat arra kérték, hogy készítsenek egy úszómedencét. A projekthez a „The Real Life Guys” youtubereit is meghívták, hogy minél egyedibb és kreatívabb megoldások szülessenek. A projektben részt vevők szeme előtt minden bizonnyal olyan korábbi fotók lebegtek, amelyeken az látszik, hogy felnőtt emberek hűsölnek a vízzel teljesen teleengedett billencses teknőkben.

A megvalósításra nem lehet panasz: még ülőhelyeket is kialakítottak a kamion félpótjában. Így egy 22 köbméteres medencét hoztak létre, amiben akár 20 fő is pancsolhat egyszerre. A rögtönzött medencét egy fatüzelésű kályhával is felszerelték, amely egy vízmelegítőhöz csatlakozik. Vagyis manuális módon akár melegíteni is lehet a félpótban lévő vizet. Természetesen a szabadtéri zuhany sem hiányozhat a létesítményről, mivel a legtöbb fürdőben elvárás, hogy a vízbe süllyedés előtt lezuhanyozzon az ember.

A dolog annyira friss, hogy állítólag csak augusztus 26-án, azaz néhány nappal ezelőtt töltötték meg először vízzel. Előtte pedig egy fesztiválon („Macher”) is kiállították, így aki részt vett azon, az tulajdonképpen egy világpremier szemtanúja lehetett. A projekt annyira betalált mindenkinél, hogy az erről szóló videót már több mint 1,6 millióan látták. A német nyelvű videó egyébként magát a készítés folyamatát dolgozza fel.

