Magára hagytak egy csuklós autóbuszt a fenyves-parkvárosi iskola előtt Érden. A környéken már csak szellembuszként emlegetett buszról már többen is bejelentést tettek a helyi önkormányzatnál. Noha egy ideje már ott áll, a tulajdonosa állítólag nem is tudott róla, és nem is ment érte senki, ahogy azt az ÉrdMost kiderítette.

Ez idő alatt csúnyán rájárt a rúd a csuklós MAN-re, azt ugyanis ismeretlenek törték fel és fosztották ki. A városrendészet egy, a buszon hagyott étlap alapján jutott el a tulajdonoshoz, aki azt mondta, hogy a járművet különböző rendezvényeken, például fesztiválokon használják mozgó étteremként.

Azt állítja, hogy a busz parkoltatásával egy céget bízott meg, azonban nem egy telephelyen vagy garázsban, hanem egy érdi mellékutcában parkoltatták. Fel is szólították a busz elszállíttatására a tulajdonosát, aki a hír hallatán feljelentést tett a rendőrségen.