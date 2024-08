A japán autóipar az ülésrendszerek újragondolásának a mestere – a teljesség igénye nélkül említhetjük a Honda mágikus üléseit, a Mazda5 karakuri rendszerét, vagy a Toyota Century lábtámasszá alakítható első utastámláját. Most a Nissan is beállt a sorba, méghozzá jó előre: a MyRoom kempingbuszban alkalmazott ülésrendszer önmagában is megér egy cikket, hát még az autóval együtt.

A Nissan Caravan kisbuszra épülő MyRoom valójában csak fenntartásokkal nevezhető kempingbusznak, hiszen sem konyha, sem vizes blokk nincs benne. Van viszont ágy, rögtön kétféle konfigurációban, a fent említett speciális ülésrendszer, valamint egy nem kevésbé innovatív asztalrendszer – és mindet rendkívül otthonos, barátságos szín- és anyaghasználat mellett.

A többször belengetett ülésrendszer a második üléspad 50:50 osztású, kétszemélyes változata. Amitől különleges, hogy az ülésváznak mindkét oldalán találunk kárpitozást – az egyiken keményebbet, a másikon puhábbat.

Utazás közben az előbbi biztosít menetirány szerinti, biztonságos, a testet jól megtámasztó elhelyezkedést, ha viszont megérkeztünk a kempingbe, elég az ülőlapot fel, a háttámlát pedig ledönteni, hogy hátrafelé néző, pihe-puha kanapét kapjunk.

Ilyenkor egy, a belső tér teljes szélességében húzódó pult szolgál asztalként. Ezt két vájatban előre és hátra tologathatjuk, és négy pozícióban rögzíthetjük is; a megoldás legalább annyira ötletes, bár megvalósítása egyszerűbb és olcsóbb, mint az ülésrendszer.

A harmadik trükk opciós: leghátul ugyanis kétféle ülőhely-rendszert kaphatunk. Az egyiknél két darab kettéhajtott párnázatból hajtogathatunk futonkanapét, ami a csiki-csuki második sori ülésekkel együtt alkot fekvőhelyet.

A másiknál van egy keskeny ülőpad, és egy, annak a peremére lehajtható, méretes párnás panel. Ez használaton kívül az oldalfalra simul, mozgatását csillapító elemek teszik kényelmessé és biztonságossá.

A végére hagytunk még egy geget: a Nissan MyRoom, amely tavaly csak gazdagon felszerelt, bevezető kiadásban volt elérhető, most viszont megfizethetőbb, fapadosabb verzióban is megvehetik a Nissan japán ügyfelei, egy lítium-ion akkumulátoros áramtároló egységgel is megrendelhető.

Ezt a rendszert kiöregedett Nissan Leaf modellekből kiszerelt akkumulátor-csomagokból állítják össze, tehát nem csak rettentő praktikus, ha álló helyzetben is szeretnénk telefont tölteni, lámpát égetni, filmet nézni (a fenti képek némelyikén látható, hogy a hátsó ajtóba akár vetítővásznat is rendelhetünk!), de a körforgásos gazdasághoz, a fenntarthatósághoz is hozzájárul.