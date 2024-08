Jó ideje lebegteti már leendő kisteherautóját a Kia, az utóbbi hetekben pedig több rövid videót is közzétett a Tasman néven érkező pickupról a gyártó.

A világpremiert az év második felére ígéri a Kia, a forgalmazás a hazai, koreai piacon 2025 első felében indul, majd fél évvel később a legnagyobb pickup-piacokon: Ausztráliában, Afrikában (vélhetően Dél-Afrikában) és a Közel-Keleten is bevezetik a járművet. Európáról és Észak-Amerikáról egyelőre nem nyilatkozott a Kia, bár utóbbi esetben bizakodásra adhat okot, hogy a fejlesztési tesztek során itt is megfordult a Tasman.

A műszaki alapokról semmi információ nem áll rendelkezésre. Az itt megtekinthető videók sem segítenek annak eldöntésében, hogy komoly terepalkalmasságú, kemény haszonjárműről vagy családi inkább szabadidős felhasználásra optimalizált modellről lesz szó. Az összkerékhajtás mindenesetre borítékolható – bár az nem, hogy minden kivitelében két hajtott tengelyt kap majd a Kia Tasman.

Ami a hajtásláncokat illeti, a Hyundai Kia cégcsoport palettája több lehetőséget is tartogat. Itt leginkább a néhány éve bemutatott, és immár Magyarországon is kapható Hyundai Staria furgon / kisbusz adhat támpontot. Ezt eredetileg a kiforrott 2,2 literes dízelmotorral forgalmazták, most viszont bemutatták hibrid verzióját – az 1,6 literes benzinmotorra épülő villamosított hajtáslánc akár a pickupban is megállhatja a helyét.