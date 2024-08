2024 nyarán nyugdíjba vonul a jelenlegi Volkswagen Transporter (T6.1), helyére egy egészen más modell érkezik, amelyet a Forddal közösen fejlesztettek és gyártanak. Nem újdonság ez az együttműködés, hiszen láthatjuk a Ranger/Amarok és Tourneo Connect/ Caddy párosoknál is. Itt a testvérmodell a Ford Transit Custom.

A szériában LED-es fényszórókkal szerelt modell formailag ugyan emlékeztet unokatestvérére, de a részletmegoldásokkal jól viszi tovább a volkswagenes vonalat.

Ahogy korábban, az új generáció is elérhető lesz, áru- (Transporter) és 9 üléses személyszállító (Caravelle) változatban, készül majd dobozos és platós változat (mindkettő dupla üléssorral is), több kényelmet adó Multivan és lakóautó variáns is. A kombi és a lakókocsi-változatok opcionálisan készülnek majd magas tetővel és 40 centivel meghosszabbított tengelytávval.

5050 mm hosszú az új Transporter alapesetben, azaz 146 mm-rel hosszabb mint eddig. Tengelytávja 97 mm-rel 3100 mm-re bővült. Külső szélessége, a tükrök nélkül 2032 mm, ami 128 mm-rel nőtt elődjéhez képest. Fordulóköre 11,8 méter.

A raktérben a kerékházak közötti maximális szélesség 148 mm-rel 1392 mm-re nőtt. A normál tengelytávú Transporter raktere 2602 mm hosszú, ami 61 mm bővülés. A nyújtott tengelytávval a raktér hossza 3002 mm-re nő. A normál tengelytávú változatok legnagyobb rakodótérfogata 5,8 m3, míg a hosszú tengelytávú és magas tetős változatok akár 9,0 m3-t is befogadnak.

Míg elődje csak 2,5 tonnát vontathatott, az új Volkswagen Transportre mögé már 2,8 tonna is köthető. Maximális hasznos teherbírása 1,33 tonna.

Az új Transporter (és a Caravelle) lesz az első Volkswagen kis-haszonjármű, amely turbódízel, konnektoros hibrid és elektromos hajtással is elérhetővé válik.

Kezdetben három különböző turbódízel választható: 110, 150, 170 lóerős motorteljesítménnyel. A konnektorról is tölthető hibrid variáns rendszerteljesítménye 232 LE. Elektromos hajtásból 100 kW (136 LE), 160 kW (218 LE) és 210 kW (286 LE) teljesítményűek választhatóak, 64 kWh nettó akkumulátorkapacitással.

Érkezik majd még elektromos változat csökkentett teljesítménnyel és kisebb akkumulátorral főként a városi szállítmányozáshoz.

A TDI és eHybrid modellek elsőkerék-hajtásúak, az sszkerékhajtás opcionálisan elérhető a TDI változatokhoz 150 lóerős teljesítménytől. Az elektromos modellek hátsókerék-hajtásúak, de a későbbre terveznek egy összkerékhajtású változatot.

Alapfelszereltségként nyolcfokozatú automata sebességváltóval szerelik fel a legerősebb dízelt, ez kérhető a közepes változathoz felárért , az alapmodell kézi sebességváltót kap. A konnektorról tölthető hibrid és elektromos modellekben „automata sebességváltó” szerepel.

Újdonság, hogy az automatáknál a kormány mögé költözött az irányváltó karja. A kézifékkar megszűnt, és a kézifék kapcsolója váltotta fel a műszerfal közepén

Mai divatnak megfelelően két képernyő szerepel az utastérben, a vezető előtti műszercsoportot 12 colos kijelző mutatja, a fedélzeti rendszerekhez 13 colos társul. Utóbbi telefontükrözésre is képes, így az AndroidAuto és az AppleCarplay is fut. Alapfelszereltség a multikormány is, amelynél az elmúlt évek érintőgombos botlásai után a VW kihangsúlyozza, hogy nyomógombokat kap, ahogy a hifi hangerejének szabályozásához is „jár” a tekerőgomb. Alapfelszereltség a kulcsnélküli indítás, az esőérzékelő, a sávtartó asszisztens, az autonóm vészfékezés és a dinamikus közlekedési tábla kijelzés is.

A Transporter változatokhoz képest a Caravelle jobb minőségű ülésszövetekkel, tíz hangszórós audiorendszerrel rendelkezik, de alapfelszereltség a légkondicionáló és az utasülés magasságállítása is. A karosszéria színére fényezettek a lökhárítók, a külső tükörházak és az ajtókilincsek, illetve 16 colos könnyűfém keréktárcsák kerülnek rá. A jobban felszerelt változatokban persze nő a kerékméret, megjelenik a LED-Mátrix fényszóró, a kulcsnélküli ajtónyitás, háromzónás légkondicionáló, HarmanKardon hifi, bőrborítás stb.

Az új Volkswagen Transporter várhatóan 2025 elején érkezik meg Magyarországra.