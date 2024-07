Még tavasszal került fel a világhálóra az első kép arról a fülkéről, amely elképesztően nagy életteret biztosít a gépjárművezetőnek. Legalább is európai mércével nézve. Az új kabin a svédországi Laxå városában működő Scania fülkegyárban készült el.

Egy holland portál már akkor tudni vélte, hogy az újdonság jóval nagyobb a svéd gyártó XXL jelölésű fülkéjénél. A CS23 kódjelű kabin ugyanis 230 centiméter hosszú, míg az újdonság 310 centiméter hosszú, hálófülke. A neve éppen ezért CS310 lett.

Hogy mennyire szenzáció volt a dolog, azt jól mutatja, hogy a hollandoknak sikerül megszerezniük egy fotót arról, hogy az új kabint körbeállják sárga mellényes, kitakart arcú munkások. Egy üres kabin természetesen önmagában még nem sokat ér, a munka oroszlánrésze csak ezután következik, hogy szép és látványos vontató legyen belőle.

A végeredmény pedig lélegzetállító lett, megérdemli a King of the Road, vagyis az „Utak Királya” jelzőt. Az újdonságról a Scania Egyesült Királyságban található leányvállalata osztott meg néhány fotót az X-en. A nyerges hivatalosan a „Scania 730S V8 Longline” elnevezést viseli. Vagyis ebből kiolvasható, hogy a háromtengelyes, 6×2-es hajtásképletű vontató hajtásáról a Scania egyik legerősebb, 730 lóerős dízelmotorja gondoskodik. Azért csak majdnem, mert a legizmosabb 770 lóerőt és 3700 Nm-res nyomatékot tud.

És, hogy mire jó a közel plusz egy méter? Nos, a jelek szerint nagyon sok mindenre. A gépjárművezetőnek így keletkezett egy olyan privát hálórésze, amiben egy jókora sofőrágy kapott helyet. Az ágy alatt, a már jól megszokott módon, kihúzható fiók, illetve hűtőláda is van. A hátsó falra nem második ágy, hanem egy jókora szekrény került, ennek köszönhetően a gépjárművezetőnek bőségesen akad tárolóhelye.

Ami érdekesség, hogy ennél a változatnál nincs kívülről elérhető tárolórekesz, amit jellemzően a sofőrágy alatti részből szoktak „kialakítani”. Minden egyéb más viszont változatlan, még a spoilerek mögött lévő, oldalszoknyába integrált lépcsőkről sem feledkeztek meg. A kerékjárati ívek a karosszéria színével megegyező fényezést kaptak, de a lökhárítókat is színre fújták. A fülke két oldalát egy-egy griffmadár fej díszíti, jól demonstrálva ezzel, hogy honnan is származik a vadonatúj nyerges.

A Scania valamiért nem csapott túl nagy hírverést neki, ha britek nem töltenek fel róla képeket (dacára annak, hogy balkormányos példány), akkor talán márka rajongóit is elkerülte volna. Egy ilyen King of the Road-ot azonban nem szabad rejtegetni a világ elől.