A világ legnagyobb traktora kitüntető címet viselő Big Bud 1977-es születése óta most jutott el az első gumicseréig. Ez csak első olvasásra meglepő, hiszen akkora rekorderről beszélünk, melynek méretei, egyedi kivitele és nem utolsósorban fogyasztása már negatívan befolyásolják a gyakorlati használhatóságot.

Big Bud orrában egy brutális méretű, 760 lóerős V16-os Detroit Diesel motor rejtőzik. A 8,2 méter hosszú, 6 méter széles és 4,2 méter magas erőműre egyedi, két és fél méter átmérőjű gumik kerültnek. Teletankolt 3785 literes üzemanyagtartállyal a traktor össztömege meghaladja a 42 tonnát. A gép maximális súlya, ha a farmer feltölti a kerekeket vízzel a mögé kötött talajmegmunkáló gépek vontatáshoz és az orrára is nehezéket szerel, 58,5 tonna.

A Big Bud gumigyártója, a The United Tire Company of Canada 2000-ben történt bezárása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a traktort még pár évnyi használat után végleg kivonják a forgalomból. Most viszont a tulajdonosok úgy döntöttek, más, még gyártásban lévő abroncsra állítják át a gépet, amihez egyedi felniket kellett gyártani, ez volt az egyetlen opció.

Így még szélesebben terpeszkedik Big Bud, amire Goodyear/Titan 1400/30 R46-os méretű abroncsok kerültek, a következő videóban pedig részletesen látható a szerelés folyamata.