A túlméretes rakományok látványa mindig lenyűgöző, ekkora dolgokat mozgásba hozni nem kis feladat. A tömeg az egyik fontos tényező, a szélességgel is akadhatnak gondok, de ha kanyarodni kell, akkor a teljes hossz okozza a legtöbb problémát.

Ezért is kap minden ilyen szerelvény hátul is kormányozható trélert, a 90 fokos fordulók csak így vehetőek be.

A videón az Egyesült Államokban mozgatnak egy 150 tonnás és 72 méter hosszú állványzatot, és hiába a kihalt, lezárt utak, nem egyszer a füvön fordul el a vontató.