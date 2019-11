A stuttgarti székhelyű ElektroFahrzeuge (EFAS) eddig leginkább használt haszonjárművek elektromossá történő átalakításából kereste meg a kenyerét. 2016-ban a Pekingi Zhonghuan Beruházási Alapok többségi tulajdont szerzett a cégben és azóta minden megváltozott. Az EFAS közel 200 belső égésű motorral szerelt jármű átalakítása után úgy döntött, hogy szerencsét próbál az új haszonjárművek piacán.

A cég elkészítette az E35 típusszámot viselő ponyvás kisteherautóját, ami lényegében egy GAZelle Next, csak elektromos hajtással. Hiszen a teljes fülke és az alváz is a Gorkij Autógyártól érkezik, egyedül a hajtáslánc nem. Az alapkivitel össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát, teherbírása pedig akár egy tonna is lehet. Az E35-öt a legújabb generációs lítium-vas-foszfát akkumulátorokkal szerelték, amelyek a korábbiaknál 40 százalékkal nagyobb energiasűrűséggel rendelkeznek (170 wh/kg).

Az elektromos GAZelle Next teherautó alapból 80 kWh teljesítményű akkumulátorcsomaggal készül, de a megrendelők szükség esetén nagyobb, 120 és 244 kWh-os energiatároló csomagok közül is választhatnak. Az E35 egy feltöltéssel 200 kilométert tud megtenni, ami ebben a szegmensben már jónak nevezhető. Az akkumulátorok feltöltési idejére és teljesítményére vonatkozó adatokat azonban egyelőre nem ismertette az EFAS.

Az E35-ösök sorozatgyártása még ebben az évben elkezdődik és a jövendőbeli üzemeltetők nemcsak ponyvás, hanem akár dobozos változatban is megrendelhetik. Az EFAS emellett törekszik arra, hogy később a speciális felépítményekre vonatkozó igényeket is ki tudja elégíteni, ezért partnerségre lépett a szintén német Orten Electric-Trucksszal.