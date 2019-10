A Proace City Verso belső tere többféle konfigurációban megrendelhető, függően attól, hogy valaki inkább a személyszállítást vagy az áruszállítást helyezi előtérbe. A rövid változat öt, a hosszú pedig hét személy szállítására alkalmas és akár két különálló első üléssel, vagy háromszemélyes első üléssorral is készülhet. Érdekesség, hogy az elülső utasülés ugyanúgy felhajtható a Smart Cargo opcióval, ahogy az áruszállítós változatnál és a második üléssor is síkba dönthető, ha ideiglenesen nagyobb csomagtérre lenne szükség.

Opcionálisan mindkét variánshoz kérhető az úgynevezett Smart Cargo rendszer, amelynek köszönhetően akár az utasülés alá is betolható egy-egy hosszabb gerenda. A rövidebbnél ez 3,1, a hosszabb változatnál pedig 3,4 méteres raktérhosszt eredményezhet. A Toyota kisfurgonjának hasznos teherbírása így is egy tonna, de akár 1,5 tonnát is el tud húzni maga mögött, sőt a tetősínekre 100 kilós rakomány is rögzíthető.

Olvass tovább

Mind a rövid (4,4m), mind a hosszú (4,7 m) változathoz rendelhető előre-hátra csúsztatható harmadik üléssor. Nemcsak ez a tulajdonsága teszi nagycsaládos autóvá, hanem az is, hogy a második üléssorban akár három gyerekülés is beszerelhető.

Dízel és benzinmotorok

A Proace City-hez elérhető benzin- és dízelmotorok teljesítményskálája 75-től 130 lóerőig terjed, és az erőforrásokhoz öt- vagy hatfokozatú manuális, illetve nyolcfokozatú automata sebességváltó választható. A modellek alapfelszereltségéhez olyan elemek tartoznak mint a sávtartó asszisztens és a jelzőtábla felismerés is széria, opcionálisan pedig holttérfigyelő is kérhető hozzájuk. Szintén extra a head-up kijelző is, amely a TomTom navigáció utasításait is megjeleníti. A modell a Toyota Traction Select tapadásjavító rendszerével is elérhető, amelynél a sofőr normál, homokos, havas, vagy off-road terepre optimalizált üzemmódok közül választhatja ki a legmegfelelőbbet.

A legolcsóbb Proace City Verso 6,17 millió forintról indul, de igénybe vehető rá a nagycsaládosok autóvásárlására vonatkozó 2,5 millió forintos kedvezmény. Az áruszállítós változat hazai árazása egyelőre még nem ismert, a leendő tulajdonosok ugyanakkor mindkét modellre vásárolhatnak 5 év, vagy 250.000 kilométerre vonatkozó extra garanciát.