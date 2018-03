Hétköznapi embernek nehéz megítélni a traktorok képességeit, hiszen utcán vagy egyedül, vagy egy-két pótkocsit húzva látjuk. De igazi erejük akkor jön ki, amikor egy tizenkétfejes ekét 30 centi mélyen kell elhúznia.

Most viszont itt egy videó, ami megmutatja, micsoda erő lakik egy-egy komolyabb traktorban. Az alábbi videón egy Fendt gép látható, ami elhúz legalább három vasúti kocsit. Egy-egy ilyen kocsi 15-25 tonna, azaz 45-75 tonna, amit itt mozgat a gép – minimum, hiszen nem látszik, van-e több vasúti kocsi, esetleg áru benne.



Nem tudjuk, Fendt 800-as, 900-as vagy 1000-es van a videón. A 900-asból például vannak 275-396 lóerő közötti teljesítményűek, az 1000-esből 500 lóerőnél is erősebbek, de nem is ez az igazán meghatározó, sokkal inkább az, hogy akár 2400 newtonméter nyomaték is bevethető. Mivel pedig itt a talaj is megfelelő, a kerekek rendesen megtudnak kapaszkodni, így láthatóan nem okoz gondot a feladat. A vonófej lehet a gyenge pont, hogy az elbír-e ekkora terhet.