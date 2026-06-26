Az autósportot, így a Forma-1-et is irányító testületnek ezzel a döntésével elhárult az egyik akadály Mohammed bin Szulajm regnáló elnök hosszú távú hivatalban maradása elől. A mandátumkorlátozás arra vonatkozott, hogy az FIA mindenkori elnöke legfeljebb három cikluson, azaz 12 éven át irányíthatja a szervezetet.

Ezt a korlátozást a brit Max Mosley 16 évig tartó elnökségének végén, 2009-ben vezették be, és a francia Jean Todt kitöltötte a maximális időt, 12 éven át vezette az FIA-t, amely 2021-ben Ben-Szulajemet választotta elnöknek. Az emírségekbeli sportvezetőt tavaly decemberben egyedüli indulóként újraválasztották, igaz, azt megelőzően többen is kritizálták a jelöltállításra vonatkozó követelményeket, amelyeknek a posztért indulni vágyók közül senki nem tudott megfelelni.

A korábbi raliversenyző a 2029-es tisztújítás idején 68 éves lesz, az elnökjelöltek esetében továbbra is 70 éves korhatár van érvényben. Szulajm egyelőre azt nem közölte, hogy újra indulni akar-e majd a posztért.

“A jövőre tekintve továbbra is az új lehetőségek megteremtésére, a részvétel növelésére, valamint az innováció előmozdítására összpontosítunk. Mindemellett biztosítani akarjuk, hogy az FIA a jövőben is erős, fenntartható és megbízható szövetségként növekedjen” – idézte a közlemény.