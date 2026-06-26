Komoly aerodinamikai fejlesztésekkel készült a Forma–1-es Kanadai Nagydíjra a Mercedes, minden újítás közül azonban volt egy, amely igazán szemet szúrt a riválisoknak. George Russell és Andrea Kimi Antonelli autóján ugyanis kifejezetten trükkösen, fogakra-tüskékre hasonlító elemekkel hosszabbították meg a diffúzort.

Ez szürke zóna, olyannyira, hogy a Ferrari rá is kérdezett a Nemzetközi Automobil Szövetségnél arra, mi fér bele ezen a területen, és mi nem. Az FIA tisztázta, hogy ez a fejlesztési irány náluk már nem fér bele, ezért meg is húzták a vörös vonalat. A döntés csak a barcelonai futam után, az Osztrák Nagydíjra fordulva született meg, ezért mehettek a Mercedesek még Spanyolországban a „tüskés” diffúzorral.

Ausztriában azonban ez már nem lesz ilyen formában látható az autójukon, köszönhetően az azonnal életbe lépő technikai direktívának. A szabályváltozás nem csak a Mercedest érintette, a Racing Bullst is arra kötelezték, nyírják vissza a diffúzor felett túlságosan is túlnyúló elemeket.