Lewis Hamilton a héten mutatkozik be a Ferrari pilótájaként: a hétszeres világbajnok először hétfőn tűnt fel Maranellóban, kedden pedig már a csapattagokkal és a szurkolók egy részével is találkozott.

Az angolt kedden már vörös versenyszerelésben is láthattuk, ma pedig – mielőtt a fioranói pályán tesztelne – megmutatta új, ferraris bukósisakját is.

A striking yellow to complete the 2025 look 💛 pic.twitter.com/K9rmYWf9t1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

Hamilton túlnyomórészt sárga festést választott, mely a Ferrari egyik fő színe, ugyanakkor a pilóta saját pályafutása kezdetéhez is visszanyúl, hiszen annak idején példaképe, Ayrton Senna legendás mintájához hasonló sisakkal versenyzett – egyelőre nem látszik, vannak-e rajta csíkok is, de a teszten minden bizonnyal többet is látunk majd a sisakból.