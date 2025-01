A Forma-1 idén 75 éves, az ünneplés pedig már az év elején megkezdődik: a sportág közös autóbemutatót tart, amire még nem volt eddig példa. Nem csak ők ünneplik azonban a Forma-1-et, hanem a világ egyik legnagyobb presztízsű autós összejövetele, a goodwoodi Festival of Speed is.

Az eseményen egyébként is gyakori vendégek az F1-es versenygépek, az idei év azonban minden korábbinál extrább lesz: nyolcvan autóval találkozhatnak az érdeklődők július 10. és 13. között. Maga a Festival of Speed témája is F1-es lesz idén, emiatt öt különböző szekcióban tekinthetőek meg a közel- és régmúlt autói, melyek a teljes FoS gépparkjának több mint felét adják majd.

A kiállított autók között lesznek még a két világháború közötti időszakból származó gépek is. Őket követik majd az úttörők, az F1 első évtizedéből származó autók. Lesz egy bajnokautókból álló csokor, egy, az innovatív megoldásokat bemutató autószekció, valamint egy olyan rész, ahol azok előtt tisztelegnek, akik esélytelenként értek el nagy eredményeket.

A Festival of Speeden előreláthatólag több Forma-1-es csapat is jelen lesz, és az esemény egy F1-es hétvégével sem fog ütközni, így számítani lehet az aktív mezőny tagjainak részvételére.